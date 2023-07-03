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Мот прервал концерт в Ереване из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 03.07.2023
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Шоубиз
 
12:47 03.07.2023 (обновлено: 17:23 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/mot-1881851924.html
Мот прервал концерт в Ереване из-за проблем со здоровьем
Мот прервал концерт в Ереване из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 03.07.2023
Мот прервал концерт в Ереване из-за проблем со здоровьем
Российский рэп-исполнитель Мот (Матвей Мельников) неожиданно прервал свое выступление второго июля на фестивале Full Moon Fest в Ереване. На своей странице в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:47
2023-07-03T17:23
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армения
ереван
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российский рэп-исполнитель Мот (Матвей Мельников) неожиданно прервал свое выступление второго июля на фестивале Full Moon Fest в Ереване. На своей странице в соцсети музыкант объяснил, что причиной стала травма плеча. &quot;Ереван, спасибо большое за горячий прием! К сожалению, был вынужден уйти со сцены в середине концерта. У меня вылетело плечо из сустава&quot;, – сообщил Мот.Артист не объяснил, что привело к травме. Но добавил, что сразу отправился в травмпункт. "Нужно было ехать в травмпункт, где мы сейчас, в час ночи, и находимся. Сделали рентген, МРТ, еще что-то. Будем лечиться и восстанавливаться", – добавил рэпер. В итоге Мельников провел в клинике полночи. Исполнитель хитов "Капкан", "Лилии", "Паруса" и многих других после сорванного концерта пообещал вернуться в Армению с новым шоу, чтобы удивить слушателей.
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Шоубиз, Армения, Ереван, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Мот прервал концерт в Ереване из-за проблем со здоровьем

Рэпер Мот уехал в больницу с концерта в Ереване из-за травмы плеча

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевец Мот на музыкально-гастрономическом фестивале "Бургер фест" в парке Горького в Москве. 27 июля 2019
Певец Мот на музыкально-гастрономическом фестивале Бургер фест в парке Горького в Москве. 27 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российский рэп-исполнитель Мот (Матвей Мельников) неожиданно прервал свое выступление второго июля на фестивале Full Moon Fest в Ереване. На своей странице в соцсети музыкант объяснил, что причиной стала травма плеча.
Скриншот публикации Мота в социальной сети
Скриншот публикации Мота в социальной сети
Скриншот публикации Мота в социальной сети
1 из 2
Скриншот публикации Мота в социальной сети
Скриншот публикации Мота в социальной сети
Скриншот публикации Мота в социальной сети
2 из 2
Скриншот публикации Мота в социальной сети
1 из 2
Скриншот публикации Мота в социальной сети
2 из 2
«

"Ереван, спасибо большое за горячий прием! К сожалению, был вынужден уйти со сцены в середине концерта. У меня вылетело плечо из сустава", – сообщил Мот.

Артист не объяснил, что привело к травме. Но добавил, что сразу отправился в травмпункт.
«
"Нужно было ехать в травмпункт, где мы сейчас, в час ночи, и находимся. Сделали рентген, МРТ, еще что-то. Будем лечиться и восстанавливаться", – добавил рэпер.
В итоге Мельников провел в клинике полночи.
Исполнитель хитов "Капкан", "Лилии", "Паруса" и многих других после сорванного концерта пообещал вернуться в Армению с новым шоу, чтобы удивить слушателей.
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