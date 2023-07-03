https://ria.ru/20230703/mot-1881851924.html

Мот прервал концерт в Ереване из-за проблем со здоровьем

Мот прервал концерт в Ереване из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 03.07.2023

Мот прервал концерт в Ереване из-за проблем со здоровьем

Российский рэп-исполнитель Мот (Матвей Мельников) неожиданно прервал свое выступление второго июля на фестивале Full Moon Fest в Ереване. На своей странице в... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:47

2023-07-03T12:47

2023-07-03T17:23

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ереван

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российский рэп-исполнитель Мот (Матвей Мельников) неожиданно прервал свое выступление второго июля на фестивале Full Moon Fest в Ереване. На своей странице в соцсети музыкант объяснил, что причиной стала травма плеча. "Ереван, спасибо большое за горячий прием! К сожалению, был вынужден уйти со сцены в середине концерта. У меня вылетело плечо из сустава", – сообщил Мот.Артист не объяснил, что привело к травме. Но добавил, что сразу отправился в травмпункт. "Нужно было ехать в травмпункт, где мы сейчас, в час ночи, и находимся. Сделали рентген, МРТ, еще что-то. Будем лечиться и восстанавливаться", – добавил рэпер. В итоге Мельников провел в клинике полночи. Исполнитель хитов "Капкан", "Лилии", "Паруса" и многих других после сорванного концерта пообещал вернуться в Армению с новым шоу, чтобы удивить слушателей.

https://ria.ru/20230630/mayot-1881386632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

армения, ереван, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса