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Пробка при въезде на Крымский мост сократилась до девяти километров
Пробка при въезде на Крымский мост сократилась до девяти километров - РИА Новости, 04.07.2023
Пробка при въезде на Крымский мост сократилась до девяти километров
Пробка при въезде на Крымский мост к вечеру понедельника сократилась до девяти километров, сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-03T21:37
2023-07-03T21:37
2023-07-04T00:01
краснодарский край
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Пробка при въезде на Крымский мост к вечеру понедельника сократилась до девяти километров, сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко в Telegram-канале."Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым: по состоянию на 20:00 пробка составляет девять километров, а время ожидания — до шести часов", — написал он. На выезде из Крыма по состоянию на 20:00 пробка составляет 200 метров, ожидание —15 минут, добавил чиновник.В субботу, 1 июля, очередь при въезде на Крымский мост достигала девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру она сократилась до шести километров, но с утра снова выросла до 13 километров. Как пояснили в Минтрансе, образование пробок связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит проверке.В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуют заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
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Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту
Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту
2023-07-03T21:37
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РИА Новости
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краснодарский край, республика крым, общество
Краснодарский край, Республика Крым, Общество
Пробка при въезде на Крымский мост сократилась до девяти километров
Глава Минтранса Крыма Лукашенко: пробка при въезде на Керченский мост сократилась до 9 км
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости.
Пробка при въезде на Крымский мост к вечеру понедельника сократилась до девяти километров, сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко в Telegram-канале
.
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым
: по состоянию на 20:00 пробка составляет девять километров, а время ожидания — до шести часов", — написал он.
На выезде из Крыма по состоянию на 20:00 пробка составляет 200 метров, ожидание —15 минут, добавил чиновник.
В субботу, 1 июля, очередь при въезде на Крымский мост достигала девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру она сократилась до шести километров, но с утра снова выросла до 13 километров. Как пояснили в Минтрансе, образование пробок связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит проверке.
В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуют заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
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