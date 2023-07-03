https://ria.ru/20230703/most-1882022594.html

Пробка при въезде на Крымский мост сократилась до девяти километров

Пробка при въезде на Крымский мост сократилась до девяти километров - РИА Новости, 04.07.2023

Пробка при въезде на Крымский мост сократилась до девяти километров

Пробка при въезде на Крымский мост к вечеру понедельника сократилась до девяти километров, сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-03T21:37

2023-07-03T21:37

2023-07-04T00:01

краснодарский край

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Пробка при въезде на Крымский мост к вечеру понедельника сократилась до девяти километров, сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко в Telegram-канале."Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым: по состоянию на 20:00 пробка составляет девять километров, а время ожидания — до шести часов", — написал он. На выезде из Крыма по состоянию на 20:00 пробка составляет 200 метров, ожидание —15 минут, добавил чиновник.В субботу, 1 июля, очередь при въезде на Крымский мост достигала девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру она сократилась до шести километров, но с утра снова выросла до 13 километров. Как пояснили в Минтрансе, образование пробок связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит проверке.В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуют заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

https://ria.ru/20230703/most-1881958904.html

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Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту 2023-07-03T21:37 true PT0M19S

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краснодарский край, республика крым, общество