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Депутат призвал федеральные власти вмешаться в ситуацию на Крымском мосту - РИА Новости, 03.07.2023
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18:18 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/most-1881987692.html
Депутат призвал федеральные власти вмешаться в ситуацию на Крымском мосту
Депутат призвал федеральные власти вмешаться в ситуацию на Крымском мосту - РИА Новости, 03.07.2023
Депутат призвал федеральные власти вмешаться в ситуацию на Крымском мосту
Руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов призвал федеральные власти вмешаться в ситуацию с многокилометровой пробкой перед Крымским мостом со стороны... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:18
2023-07-03T18:18
краснодарский край
сергей миронов
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов призвал федеральные власти вмешаться в ситуацию с многокилометровой пробкой перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края, написал в своем Telegram-канале депутат. Последние три дня перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник, по данным кубанского оперативного штаба, пробка увеличилась до 13 километров. "Федеральные власти должны обязательно вмешаться в эту ситуацию", - написал Миронов. По его словам, краевые власти явно не справляются с ситуацией, поэтому ее необходимо жестко контролировать и координировать на федеральном уровне, чтобы впредь не доводить дело до такого позора, а объяснения ситуации курортным сезоном и процедурой досмотра официальными лицами Миронов назвал невразумительными и беспомощными. "Разгар сезона впереди, и нет никакой гарантии, что проблема не возникнет снова в еще более угрожающих масштабах", - отметил Миронов.
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Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту
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краснодарский край, сергей миронов, общество
Краснодарский край, Сергей Миронов, Общество
Депутат призвал федеральные власти вмешаться в ситуацию на Крымском мосту

Депутат Миронов: федеральные власти должны вмешаться в ситуацию перед Крымским мостом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов призвал федеральные власти вмешаться в ситуацию с многокилометровой пробкой перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края, написал в своем Telegram-канале депутат.
Последние три дня перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник, по данным кубанского оперативного штаба, пробка увеличилась до 13 километров.
"Федеральные власти должны обязательно вмешаться в эту ситуацию", - написал Миронов.
По его словам, краевые власти явно не справляются с ситуацией, поэтому ее необходимо жестко контролировать и координировать на федеральном уровне, чтобы впредь не доводить дело до такого позора, а объяснения ситуации курортным сезоном и процедурой досмотра официальными лицами Миронов назвал невразумительными и беспомощными.
"Разгар сезона впереди, и нет никакой гарантии, что проблема не возникнет снова в еще более угрожающих масштабах", - отметил Миронов.
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