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Власти опровергли сообщения о нехватке воды на подъезде к Крымском мосту
Власти опровергли сообщения о нехватке воды на подъезде к Крымском мосту - РИА Новости, 03.07.2023
Власти опровергли сообщения о нехватке воды на подъезде к Крымском мосту
Воду в пробке на подъезде к Крымском мосту раздают людям регулярно на четырех пунктах выдачи, а биотуалеты установлены через каждые 350 метров, сообщил оперштаб РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:27
2023-07-03T16:27
2023-07-03T16:27
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Воду в пробке на подъезде к Крымском мосту раздают людям регулярно на четырех пунктах выдачи, а биотуалеты установлены через каждые 350 метров, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. Ранее некоторые телеграм-каналы, в частности, "Крымский канал", написали, что у людей в пробке кончается вода, а биотуалеты стоят якобы "переполненные" на расстоянии километра друг от друга. В понедельник утром краевой оперштаб сообщал, что пробка составляет около 13 километров. "Организовано четыре пункта выдачи воды, ее подвозят регулярно. Также волонтеры раздают бутылки с водой водителям и пассажирам. На подъезде к мосту выставили биотуалеты - всего 28 штук. Они установлены каждые 350 метров", - говорится сообщении. Минздрав России сообщал, что на подъезде к Крымскому мосту дежурят бригады скорой помощи, роста обращений к медикам не отмечается. Ситуация находится на контроле Федерального центра медицины катастроф.
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Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту
Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту
2023-07-03T16:27
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, краснодарский край, республика крым, новости - туризм, видео
Туризм, Общество, Краснодарский край, Республика Крым, Новости - Туризм
Власти опровергли сообщения о нехватке воды на подъезде к Крымском мосту
Оперштаб опроверг данные о нехватке воды и туалетов в пробке на подъезде к Крымском мосту