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Власти опровергли сообщения о нехватке воды на подъезде к Крымском мосту

Власти опровергли сообщения о нехватке воды на подъезде к Крымском мосту - РИА Новости, 03.07.2023

Власти опровергли сообщения о нехватке воды на подъезде к Крымском мосту

Воду в пробке на подъезде к Крымском мосту раздают людям регулярно на четырех пунктах выдачи, а биотуалеты установлены через каждые 350 метров, сообщил оперштаб РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:27

2023-07-03T16:27

2023-07-03T16:27

туризм

общество

краснодарский край

республика крым

новости - туризм

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Воду в пробке на подъезде к Крымском мосту раздают людям регулярно на четырех пунктах выдачи, а биотуалеты установлены через каждые 350 метров, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. Ранее некоторые телеграм-каналы, в частности, "Крымский канал", написали, что у людей в пробке кончается вода, а биотуалеты стоят якобы "переполненные" на расстоянии километра друг от друга. В понедельник утром краевой оперштаб сообщал, что пробка составляет около 13 километров. "Организовано четыре пункта выдачи воды, ее подвозят регулярно. Также волонтеры раздают бутылки с водой водителям и пассажирам. На подъезде к мосту выставили биотуалеты - всего 28 штук. Они установлены каждые 350 метров", - говорится сообщении. Минздрав России сообщал, что на подъезде к Крымскому мосту дежурят бригады скорой помощи, роста обращений к медикам не отмечается. Ситуация находится на контроле Федерального центра медицины катастроф.

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту 2023-07-03T16:27 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, краснодарский край, республика крым, новости - туризм, видео