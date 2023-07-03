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Упавшее на дорогу дерево перекрыло движение по улице в центре Москвы - РИА Новости, 03.07.2023
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12:42 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/moskva-1881888842.html
Упавшее на дорогу дерево перекрыло движение по улице в центре Москвы
Упавшее на дорогу дерево перекрыло движение по улице в центре Москвы - РИА Новости, 03.07.2023
Упавшее на дорогу дерево перекрыло движение по улице в центре Москвы
Упавшее на проезжую часть дерево перекрыло движение по 2-й Брестской улице в сторону Маяковской площади в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:42
2023-07-03T12:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Упавшее на проезжую часть дерево перекрыло движение по 2-й Брестской улице в сторону Маяковской площади в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Из-за падения дерева на проезжую часть в районе 2-й Брестской улицы, дом 27, строение 1 перекрыто движение в сторону Маяковской площади", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Упавшее на дорогу дерево перекрыло движение по улице в центре Москвы

Упавшее на проезжую часть дерево перекрыло движение по 2-й Брестской улице в Москве

© Фото : Департамент транспорта МосквыУпавшее на проезжую часть дерево на 2-й Брестской улице в Москве
Упавшее на проезжую часть дерево на 2-й Брестской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Департамент транспорта Москвы
Упавшее на проезжую часть дерево на 2-й Брестской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Упавшее на проезжую часть дерево перекрыло движение по 2-й Брестской улице в сторону Маяковской площади в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Из-за падения дерева на проезжую часть в районе 2-й Брестской улицы, дом 27, строение 1 перекрыто движение в сторону Маяковской площади", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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