https://ria.ru/20230703/moldavia-1881975814.html

Миссию ОБСЕ в Молдавии в следующем году могут свернуть, считает эксперт

Миссию ОБСЕ в Молдавии в следующем году могут свернуть, считает эксперт - РИА Новости, 03.07.2023

Миссию ОБСЕ в Молдавии в следующем году могут свернуть, считает эксперт

С января 2024 года миссия ОБСЕ в Молдавии может прекратить свою работу, такое мнение выразила экс-депутат парламента от партии коммунистов республики, эксперт... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:28

2023-07-03T17:28

2023-07-03T17:28

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молдавия

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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. С января 2024 года миссия ОБСЕ в Молдавии может прекратить свою работу, такое мнение выразила экс-депутат парламента от партии коммунистов республики, эксперт Института стратегических инициатив (IPIS) Инна Шупак. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. "С января 2024 года Миссия ОБСЕ в Республике Молдова может прекратить свое существование. Постоянный совет ОБСЕ принял решение продлить мандат Миссии всего на полгода. При этом Москва обусловила продолжение работы миссии созывом переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" до конца 2023 года", - написала Шупак на своей странице в соцсети Facebook*.Эксперт отметила, что ни Кишинев, ни Тирасполь не заинтересованы в прекращении деятельности Миссии ОБСЕ, поскольку обе стороны связывает общее желание сохранения мира. При этом Шупак выразила сомнение, что переговоры могут возобновиться в ближайшее время. "До окончания военных действий на Украине возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию не представляется возможным. В то же время для продолжения официальных контактов на разных уровнях и Кишиневу, и Тирасполю нужен равноудаленный медиатор, каким является с 1993 года миссия ОБСЕ", - считает эксперт. Среди рисков закрытия Миссии ОБСЕ в Молдавии Шупак назвала отсутствие приемлемого для обеих сторон медиатора, прекращение встреч в формате "1+1" (политические переговорщики Кишинева и Тирасполя), прекращение заседаний рабочих групп Кишинева и Тирасполя по вопросам здравоохранения, образования, охраны окружающей среды, развития дорожной инфраструктуры и телекоммуникации. "Вкупе эти три пункта означают отсутствие перспективы решения насущных реальных проблем, с которыми сталкиваются рядовые жители, проживающие в Приднестровье", - подчеркнула Шупак. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230703/moldavia-1881974869.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, обсе