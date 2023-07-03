https://ria.ru/20230703/merii-1881959855.html

Около сотни мэрий во Франции подверглись атакам с начала беспорядков

Около сотни мэрий во Франции подверглись атакам с начала беспорядков - РИА Новости, 03.07.2023

Около сотни мэрий во Франции подверглись атакам с начала беспорядков

Министерство внутренних дел Франции заявило, что около сотни мэрий во Франции подверглись нападениям с начала беспорядков в стране после убийства полицией... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:31

2023-07-03T16:31

2023-07-03T16:31

в мире

франция

нантер

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Франции заявило, что около сотни мэрий во Франции подверглись нападениям с начала беспорядков в стране после убийства полицией подростка в городе Нантер, сообщает BFMTV со ссылкой на ведомство. Как отмечается, в ведомстве добавили, что участники беспорядков громили здания, а также пытались их поджечь. "МВД сообщило BFMTV, что с начала городских беспорядков, связанных с гибелью Наэля, подростка, застреленного во время проверки на дорогах в Нантере 27 июня, 99 мэрий подверглись нападениям. Что касается муниципальных зданий, то подсчеты еще продолжаются", - сообщает телеканал в понедельник. Согласно телеканалу, с момента начала насилия МВД подсчитало, что было подожжено более 5,6 тысячи автомобилей, устроено 11,1 тысячи возгораний мусорных баков, подожжено или повреждено около тысячи зданий, совершено более 250 нападений на полицейские участки или здания жандармерии, а также пострадали более 700 правоохранителей и 35 пожарных. Также были задержаны более 3,3 тысячи человек. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230702/besporyadki-1881710613.html

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

франция

нантер

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в мире, франция, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере