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Израиль может признать Западную Сахару марокканской территорией, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
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12:54 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/marokko-1881891822.html
Израиль может признать Западную Сахару марокканской территорией, пишут СМИ
Израиль может признать Западную Сахару марокканской территорией, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
Израиль может признать Западную Сахару марокканской территорией, пишут СМИ
Израиль примет решение о признании спорного региона Западной Сахары марокканской территорией после того как Марокко проведет Негевский форум в Рабате, об этом... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:54
2023-07-03T12:54
в мире
израиль
марокко
рабат
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Израиль примет решение о признании спорного региона Западной Сахары марокканской территорией после того как Марокко проведет Негевский форум в Рабате, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, сообщает агентство Reuters. Негевский форум рабочих групп объединяет экспертов в различных сферах из шести стран (Израиль, США, ОАЭ, Бахрейн, Египет и Марокко). "Сейчас мы работаем над этим вопросом, и наш план состоит в том, чтобы принять окончательное решение на Негевском форуме", - цитирует агентство израильского министра. По информации агентства, Коэн заявил, что запланированная встреча глав МИД Израиля, Марокко, Египта, Бахрейна, ОАЭ и США в Рабате в рамках Негевского форума ожидается в сентябре. Ранее в июне спикер израильского парламента Амир Охана в ходе визита в Марокко заявил, что Израиль вскоре объявит о своей поддержке притязаний Марокко на суверенитет над спорным регионом Западной Сахары.
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в мире, израиль, марокко, рабат
В мире, Израиль, Марокко, Рабат
Израиль может признать Западную Сахару марокканской территорией, пишут СМИ

Reuters: Израиль может признать Западную Сахару марокканской на Негевском форуме в Рабате

© Fotolia / gioppiВерблюд в Западной Сахаре
Верблюд в Западной Сахаре - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Fotolia / gioppi
Верблюд в Западной Сахаре. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Израиль примет решение о признании спорного региона Западной Сахары марокканской территорией после того как Марокко проведет Негевский форум в Рабате, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, сообщает агентство Reuters.
Негевский форум рабочих групп объединяет экспертов в различных сферах из шести стран (Израиль, США, ОАЭ, Бахрейн, Египет и Марокко).
"Сейчас мы работаем над этим вопросом, и наш план состоит в том, чтобы принять окончательное решение на Негевском форуме", - цитирует агентство израильского министра.
По информации агентства, Коэн заявил, что запланированная встреча глав МИД Израиля, Марокко, Египта, Бахрейна, ОАЭ и США в Рабате в рамках Негевского форума ожидается в сентябре.
Ранее в июне спикер израильского парламента Амир Охана в ходе визита в Марокко заявил, что Израиль вскоре объявит о своей поддержке притязаний Марокко на суверенитет над спорным регионом Западной Сахары.
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