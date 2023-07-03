https://ria.ru/20230703/marokko-1881891822.html
Израиль может признать Западную Сахару марокканской территорией, пишут СМИ
Израиль может признать Западную Сахару марокканской территорией, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
Израиль может признать Западную Сахару марокканской территорией, пишут СМИ
Израиль примет решение о признании спорного региона Западной Сахары марокканской территорией после того как Марокко проведет Негевский форум в Рабате, об этом... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:54
2023-07-03T12:54
2023-07-03T12:54
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рабат
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Израиль примет решение о признании спорного региона Западной Сахары марокканской территорией после того как Марокко проведет Негевский форум в Рабате, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, сообщает агентство Reuters. Негевский форум рабочих групп объединяет экспертов в различных сферах из шести стран (Израиль, США, ОАЭ, Бахрейн, Египет и Марокко). "Сейчас мы работаем над этим вопросом, и наш план состоит в том, чтобы принять окончательное решение на Негевском форуме", - цитирует агентство израильского министра. По информации агентства, Коэн заявил, что запланированная встреча глав МИД Израиля, Марокко, Египта, Бахрейна, ОАЭ и США в Рабате в рамках Негевского форума ожидается в сентябре. Ранее в июне спикер израильского парламента Амир Охана в ходе визита в Марокко заявил, что Израиль вскоре объявит о своей поддержке притязаний Марокко на суверенитет над спорным регионом Западной Сахары.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, марокко, рабат
В мире, Израиль, Марокко, Рабат
Израиль может признать Западную Сахару марокканской территорией, пишут СМИ
Reuters: Израиль может признать Западную Сахару марокканской на Негевском форуме в Рабате
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Израиль примет решение о признании спорного региона Западной Сахары марокканской территорией после того как Марокко проведет Негевский форум в Рабате, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, сообщает агентство Reuters
.
Негевский форум рабочих групп объединяет экспертов в различных сферах из шести стран (Израиль, США
, ОАЭ
, Бахрейн
, Египет
и Марокко).
"Сейчас мы работаем над этим вопросом, и наш план состоит в том, чтобы принять окончательное решение на Негевском форуме", - цитирует агентство израильского министра.
По информации агентства, Коэн заявил, что запланированная встреча глав МИД Израиля, Марокко, Египта, Бахрейна, ОАЭ и США в Рабате в рамках Негевского форума ожидается в сентябре.
Ранее в июне спикер израильского парламента Амир Охана в ходе визита в Марокко заявил, что Израиль вскоре объявит о своей поддержке притязаний Марокко на суверенитет над спорным регионом Западной Сахары.
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