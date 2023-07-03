https://ria.ru/20230703/marokko-1881891822.html

Израиль может признать Западную Сахару марокканской территорией, пишут СМИ

Израиль может признать Западную Сахару марокканской территорией, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023

Израиль может признать Западную Сахару марокканской территорией, пишут СМИ

Израиль примет решение о признании спорного региона Западной Сахары марокканской территорией после того как Марокко проведет Негевский форум в Рабате, об этом... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:54

2023-07-03T12:54

2023-07-03T12:54

в мире

израиль

марокко

рабат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138255/77/1382557760_0:160:3000:1848_1920x0_80_0_0_ce1b0bc9d450c977ca4c1610b4c01895.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Израиль примет решение о признании спорного региона Западной Сахары марокканской территорией после того как Марокко проведет Негевский форум в Рабате, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, сообщает агентство Reuters. Негевский форум рабочих групп объединяет экспертов в различных сферах из шести стран (Израиль, США, ОАЭ, Бахрейн, Египет и Марокко). "Сейчас мы работаем над этим вопросом, и наш план состоит в том, чтобы принять окончательное решение на Негевском форуме", - цитирует агентство израильского министра. По информации агентства, Коэн заявил, что запланированная встреча глав МИД Израиля, Марокко, Египта, Бахрейна, ОАЭ и США в Рабате в рамках Негевского форума ожидается в сентябре. Ранее в июне спикер израильского парламента Амир Охана в ходе визита в Марокко заявил, что Израиль вскоре объявит о своей поддержке притязаний Марокко на суверенитет над спорным регионом Западной Сахары.

https://ria.ru/20230522/neytralitet-1873515337.html

израиль

марокко

рабат

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, марокко, рабат