https://ria.ru/20230703/liviya-1881836545.html

В Ливии заявили о готовности развивать отношения с Россией

В Ливии заявили о готовности развивать отношения с Россией - РИА Новости, 03.07.2023

В Ливии заявили о готовности развивать отношения с Россией

Президентский совет Ливии после восстановления полноценного дипломатического присутствия России в стране надеется на развитие отношений с Москвой, заявила РИА... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:05

2023-07-03T10:05

2023-07-03T10:05

в мире

россия

ливия

москва

халифа хафтар

фатхи башага

муаммар каддафи

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156300/66/1563006618_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cecd214ae20f87651a45a3f7d4ee9421.jpg

ТРИПОЛИ, 3 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Президентский совет Ливии после восстановления полноценного дипломатического присутствия России в стране надеется на развитие отношений с Москвой, заявила РИА Новости официальный представитель совета Наджва Вахиба. В минувший понедельник новый посол России в Ливии Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи, восстановив дипломатическое присутствие Москвы в этой стране после 9-летнего перерыва. По словам Вахибы, отношения между Триполи и Москвой являются давними и традиционными. Она отметила, что Ливия всегда стремилась поддерживать и укреплять эти связи. Официальный представитель также добавила, что "принятие верительных грамот российского посла Айдара Аганина главой Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи, а также встреча, последовавшая за этой церемонией, идет в рамках общего стремления укреплять двусторонние отношения". "Государство Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности, имеет тесные отношения сотрудничества с Государством Ливия в таких важных областях, как энергетика, продовольствие, инфраструктура и других сферах. Надеемся на их развитие", - заявила Наджва Вахиба. Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Позже ряд ливийских руководителей выражали надежду на возобновление работы посольства РФ в стране. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.

https://ria.ru/20230607/liviya-1876633047.html

https://ria.ru/20230411/bashaga-1864410763.html

россия

ливия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, ливия, москва, халифа хафтар, фатхи башага , муаммар каддафи, оон