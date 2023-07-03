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В Ливии заявили о готовности развивать отношения с Россией - РИА Новости, 03.07.2023
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10:05 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/liviya-1881836545.html
В Ливии заявили о готовности развивать отношения с Россией
В Ливии заявили о готовности развивать отношения с Россией - РИА Новости, 03.07.2023
В Ливии заявили о готовности развивать отношения с Россией
Президентский совет Ливии после восстановления полноценного дипломатического присутствия России в стране надеется на развитие отношений с Москвой, заявила РИА... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:05
2023-07-03T10:05
в мире
россия
ливия
москва
халифа хафтар
фатхи башага
муаммар каддафи
оон
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ТРИПОЛИ, 3 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Президентский совет Ливии после восстановления полноценного дипломатического присутствия России в стране надеется на развитие отношений с Москвой, заявила РИА Новости официальный представитель совета Наджва Вахиба. В минувший понедельник новый посол России в Ливии Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи, восстановив дипломатическое присутствие Москвы в этой стране после 9-летнего перерыва. По словам Вахибы, отношения между Триполи и Москвой являются давними и традиционными. Она отметила, что Ливия всегда стремилась поддерживать и укреплять эти связи. Официальный представитель также добавила, что "принятие верительных грамот российского посла Айдара Аганина главой Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи, а также встреча, последовавшая за этой церемонией, идет в рамках общего стремления укреплять двусторонние отношения". "Государство Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности, имеет тесные отношения сотрудничества с Государством Ливия в таких важных областях, как энергетика, продовольствие, инфраструктура и других сферах. Надеемся на их развитие", - заявила Наджва Вахиба. Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Позже ряд ливийских руководителей выражали надежду на возобновление работы посольства РФ в стране. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.
https://ria.ru/20230607/liviya-1876633047.html
https://ria.ru/20230411/bashaga-1864410763.html
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в мире, россия, ливия, москва, халифа хафтар, фатхи башага , муаммар каддафи, оон
В мире, Россия, Ливия, Москва, Халифа Хафтар, Фатхи Башага , Муаммар Каддафи, ООН
В Ливии заявили о готовности развивать отношения с Россией

В президентском совете Ливии заявили, что надеются на развитие отношений с Россией

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ТРИПОЛИ, 3 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Президентский совет Ливии после восстановления полноценного дипломатического присутствия России в стране надеется на развитие отношений с Москвой, заявила РИА Новости официальный представитель совета Наджва Вахиба.
В минувший понедельник новый посол России в Ливии Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи, восстановив дипломатическое присутствие Москвы в этой стране после 9-летнего перерыва.
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По словам Вахибы, отношения между Триполи и Москвой являются давними и традиционными. Она отметила, что Ливия всегда стремилась поддерживать и укреплять эти связи.
Официальный представитель также добавила, что "принятие верительных грамот российского посла Айдара Аганина главой Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи, а также встреча, последовавшая за этой церемонией, идет в рамках общего стремления укреплять двусторонние отношения".
"Государство Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности, имеет тесные отношения сотрудничества с Государством Ливия в таких важных областях, как энергетика, продовольствие, инфраструктура и других сферах. Надеемся на их развитие", - заявила Наджва Вахиба.
Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Позже ряд ливийских руководителей выражали надежду на возобновление работы посольства РФ в стране.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.
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В миреРоссияЛивияМоскваХалифа ХафтарФатхи БашагаМуаммар КаддафиООН
 
 
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