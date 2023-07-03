https://ria.ru/20230703/leopardy-1881954614.html

В Центре восстановления леопарда на Кавказе родился детеныш

В Центре восстановления леопарда на Кавказе родился детеныш - РИА Новости, 03.07.2023

В Центре восстановления леопарда на Кавказе родился детеныш

В Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе у пары леопардов Шивы и Филоу родился детеныш, сообщила пресс-служба организации в... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:06

2023-07-03T16:06

2023-07-03T16:41

хорошие новости

кавказ

животные

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881953477_24:0:1645:912_1920x0_80_0_0_01179d4678d1da13819029b809c9c625.jpg

СОЧИ, 3 июл — РИА Новости. В Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе у пары леопардов Шивы и Филоу родился детеныш, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале. "Хотим поделиться с вами радостью — 2 июля у пары Шива и Филоу родился крошечный комочек. Пол удастся определить только через два месяца, во время плановой вакцинации, а пока будем бережно охранять покой мамочки и малыша", — говорится в заявлении.Самца и самку привезли в Сочи из шведского зоопарка Nordens Ark в 2020 году. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе центра, это второе потомство у пары. Обычно оно появляется в течение полутора-двух лет. Центр восстановления леопарда на Кавказе создали в 2007 году. В 2009-м туда привезли четырех особей из Туркмении и Ирана. Специалистам организации удалось впервые в мире в условиях неволи сформировать пару, получить потомство и подготовить котят к выпуску в дикую природу. Сейчас в центре содержатся 13 леопардов.

https://ria.ru/20230628/kapibary-1880829193.html

https://ria.ru/20230625/medvezhata-1880283723.html

кавказ

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кавказ, животные, сочи