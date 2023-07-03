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В Центре восстановления леопарда на Кавказе родился детеныш - РИА Новости, 03.07.2023
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Хорошие новости
 
16:06 03.07.2023 (обновлено: 16:41 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/leopardy-1881954614.html
В Центре восстановления леопарда на Кавказе родился детеныш
В Центре восстановления леопарда на Кавказе родился детеныш - РИА Новости, 03.07.2023
В Центре восстановления леопарда на Кавказе родился детеныш
В Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе у пары леопардов Шивы и Филоу родился детеныш, сообщила пресс-служба организации в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:06
2023-07-03T16:41
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СОЧИ, 3 июл — РИА Новости. В Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе у пары леопардов Шивы и Филоу родился детеныш, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале. "Хотим поделиться с вами радостью — 2 июля у пары Шива и Филоу родился крошечный комочек. Пол удастся определить только через два месяца, во время плановой вакцинации, а пока будем бережно охранять покой мамочки и малыша", — говорится в заявлении.Самца и самку привезли в Сочи из шведского зоопарка Nordens Ark в 2020 году. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе центра, это второе потомство у пары. Обычно оно появляется в течение полутора-двух лет. Центр восстановления леопарда на Кавказе создали в 2007 году. В 2009-м туда привезли четырех особей из Туркмении и Ирана. Специалистам организации удалось впервые в мире в условиях неволи сформировать пару, получить потомство и подготовить котят к выпуску в дикую природу. Сейчас в центре содержатся 13 леопардов.
https://ria.ru/20230628/kapibary-1880829193.html
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Хорошие новости, Кавказ, Животные, Сочи
В Центре восстановления леопарда на Кавказе родился детеныш

В Центре восстановления леопарда на Кавказе у Шивы и Филоу родился детеныш

© Центр восстановления леопарда на КавказеДетеныш леопарда в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Кадр видео
Детеныш леопарда в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Кадр видео
© Центр восстановления леопарда на Кавказе
Детеныш леопарда в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Кадр видео
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 июл — РИА Новости. В Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе у пары леопардов Шивы и Филоу родился детеныш, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале.
"Хотим поделиться с вами радостью — 2 июля у пары Шива и Филоу родился крошечный комочек. Пол удастся определить только через два месяца, во время плановой вакцинации, а пока будем бережно охранять покой мамочки и малыша", — говорится в заявлении.
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Самца и самку привезли в Сочи из шведского зоопарка Nordens Ark в 2020 году.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе центра, это второе потомство у пары. Обычно оно появляется в течение полутора-двух лет.

До середины ХХ века переднеазиатский леопард был широко распространен на российском Кавказе и занимал практически все горные территории. К 1950-м годам его численность резко сократилась, а во многих районах популяция была уничтожена.

Центр восстановления леопарда на Кавказе создали в 2007 году. В 2009-м туда привезли четырех особей из Туркмении и Ирана. Специалистам организации удалось впервые в мире в условиях неволи сформировать пару, получить потомство и подготовить котят к выпуску в дикую природу. Сейчас в центре содержатся 13 леопардов.
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