Латвия частично возобновит прием заявлений на визы от россиян
Латвия возобновит прием заявлений на визы от россиян с родственниками в ЕС с 4 июля
© Depositphotos.com / Vitalez1988Город Рига
© Depositphotos.com / Vitalez1988
Город Рига. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Латвия возобновит прием заявлений на визы от россиян с родственниками в Евросоюзе, сообщил Delfi со ссылкой на пресс-службу МИД страны.
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"После оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами с 4 июля Министерство иностранных дел возобновит прием заявлений на получение визы от граждан России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом", — говорится в публикации.
На получение виз смогут подавать документы близкие родственники граждан и неграждан Латвии, члены семей граждан стран, входящих в ЕС, государств Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также люди, претендующие на визу по гуманитарным соображениям.
"В МИД подчеркнули, что каждое заявление на получение визы будет рассматриваться индивидуально, и заявитель должен будет с помощью документов доказать соответствие одной из упомянутых категорий исключения", — отметили в издании.
В конце июня внешнеполитическое ведомство утверждало, что Латвия прекращает прием заявлений на все типы виз от россиян.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября прошлого года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также они решили, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне.
После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, посещающих ЕС с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры. Исключения сделали для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.