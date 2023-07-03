https://ria.ru/20230703/latviya-1881998057.html

Латвия частично возобновит прием заявлений на визы от россиян

Латвия частично возобновит прием заявлений на визы от россиян - РИА Новости, 03.07.2023

Латвия частично возобновит прием заявлений на визы от россиян

Латвия возобновит прием заявлений на визы от россиян с родственниками в Евросоюзе, сообщил Delfi со ссылкой на пресс-службу МИД страны. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:52

2023-07-03T18:52

2023-07-03T19:49

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Латвия возобновит прием заявлений на визы от россиян с родственниками в Евросоюзе, сообщил Delfi со ссылкой на пресс-службу МИД страны."После оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами с 4 июля Министерство иностранных дел возобновит прием заявлений на получение визы от граждан России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом", — говорится в публикации.На получение виз смогут подавать документы близкие родственники граждан и неграждан Латвии, члены семей граждан стран, входящих в ЕС, государств Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также люди, претендующие на визу по гуманитарным соображениям."В МИД подчеркнули, что каждое заявление на получение визы будет рассматриваться индивидуально, и заявитель должен будет с помощью документов доказать соответствие одной из упомянутых категорий исключения", — отметили в издании.В конце июня внешнеполитическое ведомство утверждало, что Латвия прекращает прием заявлений на все типы виз от россиян.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября прошлого года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также они решили, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне.После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, посещающих ЕС с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры. Исключения сделали для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

https://ria.ru/20230614/ocheredi-1877937665.html

https://ria.ru/20230331/posly-1862069849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, латвия, евросоюз, швейцария