https://ria.ru/20230703/kuba-1881909792.html

В РВИО рассказали о выводе российских войск с Кубы в 1993 году

В РВИО рассказали о выводе российских войск с Кубы в 1993 году - РИА Новости, 03.07.2023

В РВИО рассказали о выводе российских войск с Кубы в 1993 году

Решение о выводе российского военного контингента с Кубы в 1993 году было политически выверенным в сложившихся на тот момент геополитических условиях, заявил... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:45

2023-07-03T13:45

2023-07-03T13:45

куба

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859457492_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_f4063d4161c74203cb2c939c7f72ff65.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Решение о выводе российского военного контингента с Кубы в 1993 году было политически выверенным в сложившихся на тот момент геополитических условиях, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, отметив актуальность развития военного сотрудничества двух стран. Ранее историк в комментарии агентству к 30-летию вывода российского военного контингента с Кубы (3 июля 1993 года) назвал уход с Острова свободы ошибкой. Данное заявление историка вызвало много откликов от граждан России, в том числе от бывших советских военнослужащих, которые проходили службу на Кубе в 1960-90-х годах "Безусловно, я имел в виду, что разрыв тесных военно-технических отношений с Кубой и последующий вывод российского воинского контингента был следствием политики, которая проводилась еще во времена Горбачева и Шеварднадзе. Демонстрируя снижение напряженности в холодной войне и "новое мышление", Горбачев еще в сентябре 1991 года объявил, что все советские войска будут выведены с Кубы. Основные решения были приняты именно тогда. И именно к ним относится слова об ошибке", - пояснил Мягков свои слова, обращаясь к ветеранам советских войск. В РВИО напомнили, что принятое в 1990-е годы решение вывести российский учебный центр и о последующем закрытии центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе принималось исходя из интересов России "в конкретно сложившихся геополитических условиях". "Абсолютно точно, что все решения относительно вывода военного контингента были на тот момент политически выверены. При этом в нынешней ситуации важность развития экономического, культурного и военно-технического сотрудничества с Кубой с точки зрения исторического опыта, мне представляется весьма актуальной", - подчеркнул Мягков.

https://ria.ru/20230703/kuba-1881798925.html

https://ria.ru/20230702/kuba-1881703123.html

куба

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

куба, россия, российское военно-историческое общество (рвио), в мире