https://ria.ru/20230703/kuba-1881909792.html
В РВИО рассказали о выводе российских войск с Кубы в 1993 году
В РВИО рассказали о выводе российских войск с Кубы в 1993 году - РИА Новости, 03.07.2023
В РВИО рассказали о выводе российских войск с Кубы в 1993 году
Решение о выводе российского военного контингента с Кубы в 1993 году было политически выверенным в сложившихся на тот момент геополитических условиях, заявил... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:45
2023-07-03T13:45
2023-07-03T13:45
куба
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
в мире
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Решение о выводе российского военного контингента с Кубы в 1993 году было политически выверенным в сложившихся на тот момент геополитических условиях, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, отметив актуальность развития военного сотрудничества двух стран. Ранее историк в комментарии агентству к 30-летию вывода российского военного контингента с Кубы (3 июля 1993 года) назвал уход с Острова свободы ошибкой. Данное заявление историка вызвало много откликов от граждан России, в том числе от бывших советских военнослужащих, которые проходили службу на Кубе в 1960-90-х годах "Безусловно, я имел в виду, что разрыв тесных военно-технических отношений с Кубой и последующий вывод российского воинского контингента был следствием политики, которая проводилась еще во времена Горбачева и Шеварднадзе. Демонстрируя снижение напряженности в холодной войне и "новое мышление", Горбачев еще в сентябре 1991 года объявил, что все советские войска будут выведены с Кубы. Основные решения были приняты именно тогда. И именно к ним относится слова об ошибке", - пояснил Мягков свои слова, обращаясь к ветеранам советских войск. В РВИО напомнили, что принятое в 1990-е годы решение вывести российский учебный центр и о последующем закрытии центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе принималось исходя из интересов России "в конкретно сложившихся геополитических условиях". "Абсолютно точно, что все решения относительно вывода военного контингента были на тот момент политически выверены. При этом в нынешней ситуации важность развития экономического, культурного и военно-технического сотрудничества с Кубой с точки зрения исторического опыта, мне представляется весьма актуальной", - подчеркнул Мягков.
https://ria.ru/20230703/kuba-1881798925.html
https://ria.ru/20230702/kuba-1881703123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, российское военно-историческое общество (рвио), в мире
Куба, Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО), В мире
В РВИО рассказали о выводе российских войск с Кубы в 1993 году
В РВИО заявили, что решение о выводе войск с Кубы в 1993 году было политически выверенным
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Решение о выводе российского военного контингента с Кубы в 1993 году было политически выверенным в сложившихся на тот момент геополитических условиях, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, отметив актуальность развития военного сотрудничества двух стран.
Ранее историк в комментарии агентству к 30-летию вывода российского военного контингента с Кубы (3 июля 1993 года) назвал уход с Острова свободы ошибкой. Данное заявление историка вызвало много откликов от граждан России
, в том числе от бывших советских военнослужащих, которые проходили службу на Кубе в 1960-90-х годах
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"Безусловно, я имел в виду, что разрыв тесных военно-технических отношений с Кубой и последующий вывод российского воинского контингента был следствием политики, которая проводилась еще во времена Горбачева и Шеварднадзе. Демонстрируя снижение напряженности в холодной войне и "новое мышление", Горбачев еще в сентябре 1991 года объявил, что все советские войска будут выведены с Кубы. Основные решения были приняты именно тогда. И именно к ним относится слова об ошибке", - пояснил Мягков свои слова, обращаясь к ветеранам советских войск.
В РВИО напомнили, что принятое в 1990-е годы решение вывести российский учебный центр и о последующем закрытии центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе принималось исходя из интересов России "в конкретно сложившихся геополитических условиях".
"Абсолютно точно, что все решения относительно вывода военного контингента были на тот момент политически выверены. При этом в нынешней ситуации важность развития экономического, культурного и военно-технического сотрудничества с Кубой с точки зрения исторического опыта, мне представляется весьма актуальной", - подчеркнул Мягков.
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