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За время режима КТО в Воронежской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.07.2023
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12:40 03.07.2023 (обновлено: 13:20 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/kto-1881888276.html
За время режима КТО в Воронежской области пострадали четыре человека
За время режима КТО в Воронежской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.07.2023
За время режима КТО в Воронежской области пострадали четыре человека
Четыре человека, включая ребенка, получили легкие травмы за время действия режима контртеррористической операции в Воронежской области, сообщил в своем... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:40
2023-07-03T13:20
воронежская область
россия
александр гусев (государственный служащий)
попытка вооруженного мятежа
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка, получили легкие травмы за время действия режима контртеррористической операции в Воронежской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.Режим КТО был введен в Воронежской области в целях пресечения возможных терактов 24 июня, отменен - утром 26 июня."Завершили оценку ущерба, нанесённого гражданскому населению Воронежской области за время действия режима КТО. Это чуть более пары десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили. Общий объём затрат на восстановление объектов для бюджета вполне под силу — завтра туда выходит подрядчик. Также лёгкий вред здоровью получили 4 жителя региона, среди которых один ребёнок", - написал Гусев. По его словам, пострадавшим выплатят по 100 тысяч рублей. "Поручил оперативно провести все необходимые работы и выплаты", - добавил Гусев.Глава администрации Павловского района Воронежской области Максим Янцов сообщил 25 июня, что в результате перестрелки, которая произошла днем ранее вблизи села Елизаветовка, когда по территории района проходила колонна группы "Вагнер", повреждения получили 19 домовладений.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230626/imuschestvo-1880419919.html
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воронежская область, россия, александр гусев (государственный служащий), попытка вооруженного мятежа, безопасность
Воронежская область, Россия, Александр Гусев (государственный служащий), Попытка вооруженного мятежа, Безопасность
За время режима КТО в Воронежской области пострадали четыре человека

Четыре человека получили легкий вред здоровью за время режима КТО в Воронежской области

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка, получили легкие травмы за время действия режима контртеррористической операции в Воронежской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
Режим КТО был введен в Воронежской области в целях пресечения возможных терактов 24 июня, отменен - утром 26 июня.
Автомобиль на трассе М-4 Дон в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Поврежденное имущество воронежцев восстановят за счет региона
26 июня, 10:46
"Завершили оценку ущерба, нанесённого гражданскому населению Воронежской области за время действия режима КТО. Это чуть более пары десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили. Общий объём затрат на восстановление объектов для бюджета вполне под силу — завтра туда выходит подрядчик. Также лёгкий вред здоровью получили 4 жителя региона, среди которых один ребёнок", - написал Гусев. По его словам, пострадавшим выплатят по 100 тысяч рублей. "Поручил оперативно провести все необходимые работы и выплаты", - добавил Гусев.
Глава администрации Павловского района Воронежской области Максим Янцов сообщил 25 июня, что в результате перестрелки, которая произошла днем ранее вблизи села Елизаветовка, когда по территории района проходила колонна группы "Вагнер", повреждения получили 19 домовладений.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Лавров о попытке мятежа Пригожина - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Лавров назвал мятеж Пригожина передрягой
30 июня, 11:23
 
Воронежская областьРоссияАлександр Гусев (государственный служащий)Попытка вооруженного мятежаБезопасность
 
 
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