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Британский лорд сделал шокирующее признание о Крыме и России - РИА Новости, 03.07.2023
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11:56 03.07.2023 (обновлено: 13:00 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/krym-1881872921.html
Британский лорд сделал шокирующее признание о Крыме и России
Британский лорд сделал шокирующее признание о Крыме и России - РИА Новости, 03.07.2023
Британский лорд сделал шокирующее признание о Крыме и России
Крым больше не принадлежит Украине, и Киеву стоит признать новые реалии, приводит The Guardian слова британского лорда Ричарда Балфа, посетившего прием в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:56
2023-07-03T13:00
в мире
россия
украина
киев
андрей келин
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Крым больше не принадлежит Украине, и Киеву стоит признать новые реалии, приводит The Guardian слова британского лорда Ричарда Балфа, посетившего прием в резиденции российского посла в Лондоне."Крым определенно принадлежит России", — заявил он.По мнению Балфа, Москва и Киев в конечном итоге сядут за стол переговоров, в результате которых Украина признает новые российские территории.При этом, он считает, что Украина "не страна, а не пойми что"."Я думаю, что Луганск, Донецк и Крым потеряны для Украины", — цитирует лорда The Times. Балф отметил также, что Россия никогда не откажется от Черноморского флота, добавив, что это все равно что просить британцев отказаться от Гибралтара.Лорд Роберт Скидельски, который также присутствовал на приеме, объяснил, что пришел туда в знак солидарности с Россией. По его мнению, НАТО не должна была расширяться.Посол России в Лондоне Андрей Келин и его жена Ирина 12 июня принимали гостей в резиденции в Кенсингтонском дворце. Вечер посетили около 50 человек.
https://ria.ru/20230703/krym-1881848081.html
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в мире, россия, украина, киев, андрей келин, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Андрей Келин, НАТО
Британский лорд сделал шокирующее признание о Крыме и России

The Guardian: британский лорд Ричард Балф признал принадлежность Крыма России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Вид на Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Крым больше не принадлежит Украине, и Киеву стоит признать новые реалии, приводит The Guardian слова британского лорда Ричарда Балфа, посетившего прием в резиденции российского посла в Лондоне.
"Крым определенно принадлежит России", — заявил он.
По мнению Балфа, Москва и Киев в конечном итоге сядут за стол переговоров, в результате которых Украина признает новые российские территории.
При этом, он считает, что Украина "не страна, а не пойми что".
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"Я думаю, что Луганск, Донецк и Крым потеряны для Украины", — цитирует лорда The Times.
Балф отметил также, что Россия никогда не откажется от Черноморского флота, добавив, что это все равно что просить британцев отказаться от Гибралтара.
Лорд Роберт Скидельски, который также присутствовал на приеме, объяснил, что пришел туда в знак солидарности с Россией. По его мнению, НАТО не должна была расширяться.
Посол России в Лондоне Андрей Келин и его жена Ирина 12 июня принимали гостей в резиденции в Кенсингтонском дворце. Вечер посетили около 50 человек.
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