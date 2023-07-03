https://ria.ru/20230703/krym-1881872921.html
Британский лорд сделал шокирующее признание о Крыме и России
Британский лорд сделал шокирующее признание о Крыме и России - РИА Новости, 03.07.2023
Британский лорд сделал шокирующее признание о Крыме и России
Крым больше не принадлежит Украине, и Киеву стоит признать новые реалии, приводит The Guardian слова британского лорда Ричарда Балфа, посетившего прием в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:56
2023-07-03T11:56
2023-07-03T13:00
в мире
россия
украина
киев
андрей келин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869081274_0:342:3031:2047_1920x0_80_0_0_261e8b7e0044c9ec6a3fa8a62adb0701.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Крым больше не принадлежит Украине, и Киеву стоит признать новые реалии, приводит The Guardian слова британского лорда Ричарда Балфа, посетившего прием в резиденции российского посла в Лондоне."Крым определенно принадлежит России", — заявил он.По мнению Балфа, Москва и Киев в конечном итоге сядут за стол переговоров, в результате которых Украина признает новые российские территории.При этом, он считает, что Украина "не страна, а не пойми что"."Я думаю, что Луганск, Донецк и Крым потеряны для Украины", — цитирует лорда The Times. Балф отметил также, что Россия никогда не откажется от Черноморского флота, добавив, что это все равно что просить британцев отказаться от Гибралтара.Лорд Роберт Скидельски, который также присутствовал на приеме, объяснил, что пришел туда в знак солидарности с Россией. По его мнению, НАТО не должна была расширяться.Посол России в Лондоне Андрей Келин и его жена Ирина 12 июня принимали гостей в резиденции в Кенсингтонском дворце. Вечер посетили около 50 человек.
https://ria.ru/20230703/krym-1881848081.html
https://ria.ru/20230703/fsb-1881835087.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869081274_56:0:2785:2047_1920x0_80_0_0_3e37d79fbc66ef5727b010146b5efe62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, андрей келин, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Андрей Келин, НАТО
Британский лорд сделал шокирующее признание о Крыме и России
The Guardian: британский лорд Ричард Балф признал принадлежность Крыма России
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Крым больше не принадлежит Украине, и Киеву стоит признать новые реалии, приводит The Guardian
слова британского лорда Ричарда Балфа, посетившего прием в резиденции российского посла в Лондоне.
"Крым определенно принадлежит России", — заявил он.
По мнению Балфа, Москва и Киев в конечном итоге сядут за стол переговоров, в результате которых Украина признает новые российские территории.
При этом, он считает, что Украина "не страна, а не пойми что".
В Крыму отреагировали на заявление Шольца о статусе полуострова
"Я думаю, что Луганск, Донецк и Крым потеряны для Украины", — цитирует лорда The Times
.
Балф отметил также, что Россия никогда не откажется от Черноморского флота, добавив, что это все равно что просить британцев отказаться от Гибралтара.
Лорд Роберт Скидельски, который также присутствовал на приеме, объяснил, что пришел туда в знак солидарности с Россией. По его мнению, НАТО не должна была расширяться.
Посол России в Лондоне Андрей Келин и его жена Ирина 12 июня принимали гостей в резиденции в Кенсингтонском дворце. Вечер посетили около 50 человек.
В Крыму предотвратили покушение на Аксенова