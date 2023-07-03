https://ria.ru/20230703/krym-1881848081.html
В Крыму отреагировали на заявление Шольца о статусе полуострова
В Крыму отреагировали на заявление Шольца о статусе полуострова - РИА Новости, 03.07.2023
В Крыму отреагировали на заявление Шольца о статусе полуострова
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал заявление канцлера Германии Олафа Шольца об украинской принадлежности полуострова... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:30
2023-07-03T10:30
2023-07-03T12:00
россия
украина
роман чегринец
олаф шольц
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал заявление канцлера Германии Олафа Шольца об украинской принадлежности полуострова безграмотным и посоветовал ему восполнить пробелы в истории. Так он прокомментировал интервью Шольца телеканалу ARD, в котором тот говорил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым — ее частью. "Современные европейские политики узконаправлены и малограмотны, они не хотят учить историю и не понимают, что такое Россия. Шольцу следует восполнить свои пробелы в истории, чтобы больше не сесть в лужу своими псевдоисторическими и безграмотными выводами насчет статуса и принадлежности Крыма", — сказал Чегринец РИА Новости.Он напомнил, что до 1991 года Украины как государства вообще не существовало. "То, что Крым в 1954 году был включен в состав УССР, — это большая историческая ошибка, которая была крымчанами исправлена. Крым был, есть и навсегда останется частью России", — подчеркнул Чегринец.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20230703/krym-1881833989.html
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880943367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, роман чегринец, олаф шольц, республика крым, в мире
Россия, Украина, Роман Чегринец, Олаф Шольц, Республика Крым, В мире
В Крыму отреагировали на заявление Шольца о статусе полуострова
В Ассамблее народов Крыма слова Шольца о статусе полуострова назвали безграмотными
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал заявление канцлера Германии Олафа Шольца об украинской принадлежности полуострова безграмотным и посоветовал ему восполнить пробелы в истории.
Так он прокомментировал интервью Шольца телеканалу ARD, в котором тот говорил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым — ее частью.
В Госдуме посоветовали Шольцу прикусить язык насчет статуса Крыма
"Современные европейские политики узконаправлены и малограмотны, они не хотят учить историю и не понимают, что такое Россия. Шольцу следует восполнить свои пробелы в истории, чтобы больше не сесть в лужу своими псевдоисторическими и безграмотными выводами насчет статуса и принадлежности Крыма", — сказал Чегринец РИА Новости.
Он напомнил, что до 1991 года Украины
как государства вообще не существовало.
«
"То, что Крым в 1954 году был включен в состав УССР, — это большая историческая ошибка, которая была крымчанами исправлена. Крым был, есть и навсегда останется частью России", — подчеркнул Чегринец.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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