https://ria.ru/20230703/krym-1881848081.html

В Крыму отреагировали на заявление Шольца о статусе полуострова

В Крыму отреагировали на заявление Шольца о статусе полуострова - РИА Новости, 03.07.2023

В Крыму отреагировали на заявление Шольца о статусе полуострова

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал заявление канцлера Германии Олафа Шольца об украинской принадлежности полуострова... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:30

2023-07-03T10:30

2023-07-03T12:00

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олаф шольц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал заявление канцлера Германии Олафа Шольца об украинской принадлежности полуострова безграмотным и посоветовал ему восполнить пробелы в истории. Так он прокомментировал интервью Шольца телеканалу ARD, в котором тот говорил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым — ее частью. "Современные европейские политики узконаправлены и малограмотны, они не хотят учить историю и не понимают, что такое Россия. Шольцу следует восполнить свои пробелы в истории, чтобы больше не сесть в лужу своими псевдоисторическими и безграмотными выводами насчет статуса и принадлежности Крыма", — сказал Чегринец РИА Новости.Он напомнил, что до 1991 года Украины как государства вообще не существовало. "То, что Крым в 1954 году был включен в состав УССР, — это большая историческая ошибка, которая была крымчанами исправлена. Крым был, есть и навсегда останется частью России", — подчеркнул Чегринец.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20230703/krym-1881833989.html

https://ria.ru/20230628/ukraina-1880943367.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, роман чегринец, олаф шольц, республика крым, в мире