https://ria.ru/20230703/kredity-1881556845.html

Ефимов: 13 тысяч кредитов семейной ипотеки выдали в Москве за 5 месяцев

Ефимов: 13 тысяч кредитов семейной ипотеки выдали в Москве за 5 месяцев - РИА Новости, 03.07.2023

Ефимов: 13 тысяч кредитов семейной ипотеки выдали в Москве за 5 месяцев

За пять месяцев 2023 года в Москве по программе "Семейная ипотека" выдали почти 13 тысяч льготных кредитов на общую сумму около 107 миллиардов рублей, что на... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:05

2023-07-03T10:05

2023-07-03T10:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. За пять месяцев 2023 года в Москве по программе "Семейная ипотека" выдали почти 13 тысяч льготных кредитов на общую сумму около 107 миллиардов рублей, что на 20% больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москва лидирует среди регионов РФ по семейной ипотеки – на нее приходится более 10% от числа и 18% от объема выданных в рамках данной программы льготных займов. При этом "Семейная ипотека" является самой востребованной льготной ипотечной программой в Москве: это 47% от общего числа и 46% от совокупного объема выданных по всем программам кредитов", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что основная часть выданных кредитов — это новые кредиты, тогда как на рефинансирование прежних приходится всего 6% от общего объема выданных по программе займов.Глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева уточнила, что доля ипотечных заемщиков из семей с двумя и более детьми в мае превысила 40%, тогда как в 2022 году она составляла всего 20%. При этом доля участвующих в программе семей с одним ребенком, напротив, снизилась — с 70 до 50%.

https://ria.ru/20230421/lgoty-1866797693.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва