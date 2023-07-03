https://ria.ru/20230703/krasnodar-1881964813.html

В Краснодаре полицейский пострадал, разнимая пьяную ссору на улице

В Краснодаре полицейский пострадал, разнимая пьяную ссору на улице - РИА Новости, 03.07.2023

В Краснодаре полицейский пострадал, разнимая пьяную ссору на улице

Полицейский в нерабочее время вмешался в вооружённый конфликт на улице Краснодара, спас прохожего и получил огнестрельное ранение, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:47

2023-07-03T16:47

2023-07-03T16:47

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Полицейский в нерабочее время вмешался в вооружённый конфликт на улице Краснодара, спас прохожего и получил огнестрельное ранение, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД в Telegram-канале. По данным ведомства, в понедельник утром на улице Красноармейской краевой столицы двое мужчин поссорились, и один из них в нетрезвом состоянии начал угрожать второму охотничьим ружьем. Это увидел оперуполномоченный городского уголовного розыска, проходивший по улице в нерабочее время. "Полицейский обезоружил и задержал правонарушителя, во время чего произошел неконтролируемый выстрел, полицейский получил касательное огнестрельное ранение", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230626/konflikt-1880382531.html

краснодар

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2023

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происшествия, краснодар