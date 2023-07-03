Косовский "премьер" заявил о выявлении 45 сербов-террористов
Премьер самопровозглашенного Косово Курти заявил о выявлении 45 сербов-террористов
Вид города Приштина. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в интервью заявил, что власти в Приштине выявили 45 членов "террористических организаций" косовских сербов, в ответ косовские сербы призвали провозгласить террористами силовиков Приштины.
Курти на минувшей неделе сообщил, что организации "Гражданская оборона" и "Северная бригада", якобы действующие на севере края, официально объявляются террористическими. При этом оба объединения нигде не зарегистрированы, никем не представлены. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье выразил сомнение в самом факте их существования. Единственным указанием на "Северную бригаду" было граффити в Косовска-Митровице.
"До сих пор выявлены 45 человек, которые участвовали в нападениях на военнослужащих KFOR, полицию и журналистов и которые применяли оружие. Вы видели, какое оружие изъято 23 июня… У нас есть бесчисленные факты и доказательства того, что речь идет о террористической организации, если бы не обнародовали, нанесли бы ущерб нормализации", - цитирует Курти портал Kosovo online.
В ответ партия косовских сербов "Сербский список" призвала президента Александра Вучича провозгласить террористами всех косовоалбанских силовиков на севере края, которые "проводят террор над сербским населением согласно определению ООН и международному праву".
Ранее в понедельник "Сербский список" осудил взрыв, предположительно светошумовой гранаты, в ночь на понедельник в районе северной Косовска-Митровицы, полностью находящемся под контролем косовоалбанской полиции. По мнению сербских политиков, провокации нужны Приштине для силового контроля на севере края и необоснованных задержаний местных сербов, число которых за месяц дошло до десятка.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.