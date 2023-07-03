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Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2023
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17:06 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/koronavirus-1881971365.html
Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID-19
Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2023
Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID-19
Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, соответствующее постановление главного государственного... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:06
2023-07-03T17:06
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Постановляю абзацы второй - шестой подпункта 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом"… признать утратившими силу", - говорится в документе. Согласно постановлению, в которое вносятся изменения, уровень охвата исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 определялся исходя из активности эпидемического процесса в регионе. Так, если он высокий, то необходимо было проводить не менее 300 исследований на 100 тысяч населения, если средний - не менее 200 на 100 тысяч, низкий - не менее 150 исследований на 100 тысяч.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID-19

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на коронавирусную инфекцию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники
Медицинские сотрудники - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«
"Постановляю абзацы второй - шестой подпункта 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом"… признать утратившими силу", - говорится в документе.
Согласно постановлению, в которое вносятся изменения, уровень охвата исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 определялся исходя из активности эпидемического процесса в регионе. Так, если он высокий, то необходимо было проводить не менее 300 исследований на 100 тысяч населения, если средний - не менее 200 на 100 тысяч, низкий - не менее 150 исследований на 100 тысяч.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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