https://ria.ru/20230703/koronavirus-1881971365.html

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID-19

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2023

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID-19

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, соответствующее постановление главного государственного... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:06

2023-07-03T17:06

2023-07-03T17:06

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Постановляю абзацы второй - шестой подпункта 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом"… признать утратившими силу", - говорится в документе. Согласно постановлению, в которое вносятся изменения, уровень охвата исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 определялся исходя из активности эпидемического процесса в регионе. Так, если он высокий, то необходимо было проводить не менее 300 исследований на 100 тысяч населения, если средний - не менее 200 на 100 тысяч, низкий - не менее 150 исследований на 100 тысяч.

https://ria.ru/20230626/prokat-1880398713.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)