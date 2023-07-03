https://ria.ru/20230703/koran-1882005497.html

Причастный к сожжению Корана в Стокгольме не признал вины

Причастный к сожжению Корана в Стокгольме не признал вины - РИА Новости, 03.07.2023

Причастный к сожжению Корана в Стокгольме не признал вины

Причастный к сожжению Корана в Стокгольме иракский иммигрант Салван Момика в интервью заявил, что не признает обвинений в свой адрес в разжигании... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T19:23

2023-07-03T19:23

2023-07-03T19:23

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швеция

стокгольм (город)

ирак

ахмед абуль гейт

нато

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Причастный к сожжению Корана в Стокгольме иракский иммигрант Салван Момика в интервью заявил, что не признает обвинений в свой адрес в разжигании межнациональной розни. "Я отрицаю эти обвинения в свой адрес, и я говорил об исламской мысли. У меня нет проблем с людьми, но моя проблема связана с идеями. Я сказал это в своей речи: добро пожаловать к мусульманам без исламского мировоззрения. Я буду защищать себя в суде", - ответил Момика на вопрос газеты Aftonbladet относительно обвинений в разжигании розни между народами. Как отмечает издание, сам иммигрант на данный момент находится под охраной полиции "в секретном месте". По словам Салвана, не нужно смешивать политику и личную свободу, поэтому акция с сожжением Корана, по его мнению , не повлияла на процесс вступления Швеции в НАТО. "То, что я сделал, также было в интересах Швеции", - отметил Салван. Отвечая на вопрос о повторных акциях с сожжением Корана в Швеции, Момика заявил, что "не стал бы поджигать его снова". Ранее Момика заявил, что намерен в течение 10 дней сжечь иракский флаг и еще один экземпляр Корана около посольства Ирака в Стокгольме. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда. В четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.

https://ria.ru/20230703/shvetsiya-1881813986.html

https://ria.ru/20230703/koran-1881986680.html

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стокгольм (город)

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в мире, швеция, стокгольм (город), ирак, ахмед абуль гейт, нато