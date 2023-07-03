https://ria.ru/20230703/koran-1881986680.html

Папа римский возмутился сожжением Корана в Швеции

Папа римский возмутился сожжением Корана в Швеции - РИА Новости, 03.07.2023

Папа римский возмутился сожжением Корана в Швеции

Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана перед мечетью в Швеции, подчеркнув в интервью Al-Ittihad, что свобода слова не может являться оправданием для РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:10

2023-07-03T18:10

2023-07-03T18:10

религия

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

ахмед абуль гейт

лига арабских государств

стокгольм (город)

швеция

ирак

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана перед мечетью в Швеции, подчеркнув в интервью Al-Ittihad, что свобода слова не может являться оправданием для презрения других религий. "Я чувствую гнев и отвращение к этим действиям. К любой книге, которую люди считают священной, нужно относиться с почтением в знак уважения к верующим. Свобода выражения никогда не должна использоваться как предлог для презрения других", - заявил понтифик в интервью. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.

https://ria.ru/20230629/koran-1881293766.html

стокгольм (город)

швеция

ирак

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папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), ахмед абуль гейт, лига арабских государств, стокгольм (город), швеция, ирак