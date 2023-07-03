https://ria.ru/20230703/koran-1881986680.html
Папа римский возмутился сожжением Корана в Швеции
Папа римский возмутился сожжением Корана в Швеции - РИА Новости, 03.07.2023
Папа римский возмутился сожжением Корана в Швеции
Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана перед мечетью в Швеции, подчеркнув в интервью Al-Ittihad, что свобода слова не может являться оправданием для РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:10
2023-07-03T18:10
2023-07-03T18:10
религия
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
ахмед абуль гейт
лига арабских государств
стокгольм (город)
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ирак
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана перед мечетью в Швеции, подчеркнув в интервью Al-Ittihad, что свобода слова не может являться оправданием для презрения других религий. "Я чувствую гнев и отвращение к этим действиям. К любой книге, которую люди считают священной, нужно относиться с почтением в знак уважения к верующим. Свобода выражения никогда не должна использоваться как предлог для презрения других", - заявил понтифик в интервью. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.
https://ria.ru/20230629/koran-1881293766.html
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папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), ахмед абуль гейт, лига арабских государств, стокгольм (город), швеция, ирак
Религия, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ахмед Абуль Гейт, Лига арабских государств, Стокгольм (город), Швеция, Ирак
Папа римский возмутился сожжением Корана в Швеции
Папа римский Франциск осудил акцию с сожжением Корана перед мечетью в Стокгольме