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ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений наступления, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/kontrnastuplenie-1881891516.html
ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений наступления, заявил Шойгу
ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений наступления, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.07.2023
ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений наступления, заявил Шойгу
Украинские войска не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:54
2023-07-03T12:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений наступления, заявил Шойгу

Шойгу сообщил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений контрнаступления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777 - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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