https://ria.ru/20230703/kontrnastuplenie-1881891516.html

ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений наступления, заявил Шойгу

ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений наступления, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.07.2023

ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений наступления, заявил Шойгу

Украинские войска не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:54

2023-07-03T12:54

2023-07-03T12:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр