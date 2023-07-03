https://ria.ru/20230703/kontrnastuplenie-1881891516.html
ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений наступления, заявил Шойгу
ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений наступления, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.07.2023
ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений наступления, заявил Шойгу
Украинские войска не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:54
2023-07-03T12:54
2023-07-03T12:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений наступления, заявил Шойгу
Шойгу сообщил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений контрнаступления