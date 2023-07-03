https://ria.ru/20230703/komi-1881962398.html

Угрозы населенным пунктам Коми после разлива нефти нет, заявил Уйба

Угрозы населенным пунктам Коми после разлива нефти нет, заявил Уйба - РИА Новости, 03.07.2023

Угрозы населенным пунктам Коми после разлива нефти нет, заявил Уйба

Угрозы населенным пунктам и сооружениям водоснабжения после разлива нефтесодержащей жидкости в Коми нет, жители обеспечены водой из водозаборных скважин,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:39

2023-07-03T16:39

2023-07-03T17:03

происшествия

республика коми

усинск

владимир уйба

светлана радионова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Угрозы населенным пунктам и сооружениям водоснабжения после разлива нефтесодержащей жидкости в Коми нет, жители обеспечены водой из водозаборных скважин, сообщил в обращении в телеграм-канале глава республики Владимир Уйба.В воскресенье сообщалось, что на территории городского округа Усинск режим повышенной готовности после отказа трубопровода компании "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Произошел разлив нефтесодержащей жидкости, часть ее попала в реку Колву. Местных жителей просят пока не использовать воду из реки. СК и прокуратура сообщили о начале проверки. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в реку Колва в Коми могла попасть тысяча кубометров нефти из нефтепровода, нанесен серьезный ущерб экологии."На сегодняшний день никакой угрозы населенным пунктам, объектам экономики, сооружениям водоснабжения нет. Жители обеспечены водой из водозаборных скважин", - сообщил Уйба в видеообращении.Глава Коми отметил, что сигнал о том, что на Южно-Ошском нефтяном месторождении отказал промысловый трубопровод компании "Нобель-Ойл", поступил 2 июля. В результате произошел разлив нефтесодержащей жидкости, которая попала в реку Колва."Оценивается сейчас площадь разлива и загрязнения. Но самое главное, что, поскольку нефтепродукты попали в реку Колва, на территории Усинска мы ввели режим повышенной готовности. На месте аварии работает оперативная группа. Обследована акватория реки и место разгерметизации нефтепровода. В настоящее время перекачка нефти по аварийному участку нефтепровода остановлена. На реке установлены боновые заграждения. Также оборудованы боновые заграждения на реке ниже по течению и завезен сорбент в необходимом количестве", - рассказал Уйба.По данным властей Коми, по предварительной информации, площадь загрязнения почвенного покрова составляет порядка 0,9 гектара. Для уточнения площади привлечены сотрудники ГУ "Усинское лесничество". К ликвидации последствий аварийного разлива привлечены аварийно-спасательные формирования "Экоспас" и "Экосфера", установлено 400 метров боновых заграждений. ООО "Нобель-Ойл" оборудованы боновые заграждения на месте попадания нефтепродуктов в реку Колва, а также установлены боновые заграждения в районе 3-го и 2-го мостов через эту реку.

https://ria.ru/20230613/zagryaznenie-1877802570.html

https://ria.ru/20230617/rospotrebnadzor-1878832484.html

республика коми

усинск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, республика коми, усинск, владимир уйба, светлана радионова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)