https://ria.ru/20230703/kino-1881956345.html

"Россия сегодня" наращивает объем производства документального кино

"Россия сегодня" наращивает объем производства документального кино - РИА Новости, 03.07.2023

"Россия сегодня" наращивает объем производства документального кино

К концу 2022 года количество видеоматериалов, созданных медиагруппой "Россия сегодня", превысило 15 тыс. – начиная от коротких иллюстраций и заканчивая большими РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:17

2023-07-03T16:17

2023-07-03T20:08

миа "россия сегодня"

россия

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фильм

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новости агентства

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. К концу 2022 года количество видеоматериалов, созданных медиагруппой "Россия сегодня", превысило 15 тыс. – начиная от коротких иллюстраций и заканчивая большими документальными проектами, сделанными для соцсетей, в партнерстве с другими СМИ и онлайн-платформами. Об этом сообщила руководитель дирекции производства видео холдинга Ольга Анисимова, выступая в понедельник на панельной дискуссии "Российской креативной недели".По ее словам, эксперимент с формированием в составе медиагруппы студии документального кино "ТОК" и запуском зоозащитного интернет-СМИ "КОТ" "привел к неожиданным результатам и интересным партнерствам, вывел на новую нишу, которую мы теперь активно осваиваем". "Доля видео, производимого в компании, — от новостных иллюстраций до документального кино и даже сериалов — увеличилась за последние полтора года в разы, – подчеркнула Анисимова. – Мы работаем с полной концентрацией в плотном новостном потоке. Наша основная задача — донести достоверную информацию оперативно и понятно для аудитории любыми возможными способами".Проект "ТОК" начинался как онлайн-СМИ с фокусом на социальной тематике. Фильмы студии удостаивались наград и номинаций на Beat Film Festival, Art Doc Fest, Almaty Indie Film Fest, Canberra Mental Health Film Festival и других престижных конкурсах. Многосерийный фильм "Эльбрус. Точка невозврата", выпущенный "ТОК" специально для "Иви", признан Ассоциацией продюсеров кино и телевидения лучшим документальным сериалом 2022 года. Лента "Мирные" о жителях Мариуполя транслировалась на канале "Россия 24" и платформе "СМОТРИМ.ру". Фильм "Мы им доверяем" был показан в июне в столичном кинотеатре "Октябрь" на международном фестивале "Докер". Студия выпустила десятки сюжетов и социальных роликов в сотрудничестве с благотворительными фондами, включая "Правмир", "Дом с маяком", "География добра". Как сообщила Ольга Анисимова, в ближайших планах "ТОК" – серия показов в центре дизайна Artplay, Центральной библиотеке им. Н. А. Некрасова и Еврейском музее и центре толерантности.В 2018 году в рамках проекта "ТОК" была запущена сеть каналов "КОТ" — первое интернет-СМИ в России, полностью посвященное животным и зоозащите. Число его подписчиков превышает 3 млн, а количество просмотров в Сети – 2 млрд. "КОТ" является ключевым медиа-партнером VK Group и проектов правительства Москвы.Фестиваль-форум "Российская креативная неделя" проходит в Москве с 3 по 9 июля более чем на 60 площадках. В нем принимают участие свыше 1500 компаний, работающих в сфере дизайна, издательского дела, разработки видеоигр, моды, исполнительского искусства, музыки, кино и анимации. Крупнейшие арены фестиваля – ВДНХ, "Винзавод", Парк Горького, "Дизайн завод" и "Зарядье". Деловая программа форума продлится по 7 июля на территории кластера "Ломоносов". РИА Новости выступает информационным партнером "Российской креативной недели".

https://ria.ru/20230627/proekt-1880451583.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

миа "россия сегодня", россия, кино, фильм, культура, новости агентства