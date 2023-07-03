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В Хабаровском крае учредили звания народного и заслуженного учителя - РИА Новости, 03.07.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:44 03.07.2023 (обновлено: 12:23 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/khabarovsk-1881851538.html
В Хабаровском крае учредили звания народного и заслуженного учителя
В Хабаровском крае учредили звания народного и заслуженного учителя - РИА Новости, 03.07.2023
В Хабаровском крае учредили звания народного и заслуженного учителя
В Хабаровском крае учреждены почетные региональные звания "Народный учитель" и "Заслуженный учитель", сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:44
2023-07-03T12:23
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
дальний восток
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ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. В Хабаровском крае учреждены почетные региональные звания "Народный учитель" и "Заслуженный учитель", сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. "В Год педагога и наставника особое внимание уделяем нашим дорогим учителям. А их в Хабаровском крае свыше 8500! По моему поручению учреждены почётные звания "Народный учитель Хабаровского края" и "Заслуженный учитель Хабаровского края", - написал Дегтярев. Он отметил, что это награды за особые заслуги, успехи и достижения в развитии системы образования края, а также за высокие результаты учеников. По данным правительства региона, педагогическим работникам со званием "Народный учитель Хабаровского края" необходимо обладать почетным званием "Заслуженный учитель РФ", "Заслуженный работник образования Хабаровского края", "Заслуженный учитель школы РСФСР", либо иметь памятный знак "За заслуги в развитии образования". Претендовать на звание "народного" можно по истечении пяти лет после присвоения этих званий или наград. "Заслуженным учителем края" можно стать за личные заслуги в педагогической деятельности, выявление и развитие способностей обучающихся, раскрытие их научного и творческого потенциала, подготовку победителей региональных, всероссийских и международных олимпиад. Стаж профессиональной деятельности при этом должен составлять не менее 10 лет. В конце июня министерство образования и науки края сообщало, что в число лучших учителей России вошли 10 педагогов региона по итогам конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Премию в 200 тысяч рублей победителям вручат на Большой учительской неделе, приуроченной к международному дню учителя. Ранее губернатор заявлял, что Хабаровский край - лидер по качеству образования на Дальнем Востоке. По его словам, это доказывает растущее число выпускников-отличников. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. В Хабаровском крае в течение года пройдут более 100 мероприятий, призванных повысить престиж профессии учителя.
https://ria.ru/20230630/pedagog-1881579965.html
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хабаровский край, михаил дегтярев, дальний восток
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Дальний Восток
В Хабаровском крае учредили звания народного и заслуженного учителя

Дегтярев сообщил об учреждении в Хабаровском крае званий народного и заслуженного учителя

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об учреждении в крае званий народного и заслуженного учителя
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об учреждении в крае званий народного и заслуженного учителя - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об учреждении в крае званий народного и заслуженного учителя
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. В Хабаровском крае учреждены почетные региональные звания "Народный учитель" и "Заслуженный учитель", сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев.
«
"В Год педагога и наставника особое внимание уделяем нашим дорогим учителям. А их в Хабаровском крае свыше 8500! По моему поручению учреждены почётные звания "Народный учитель Хабаровского края" и "Заслуженный учитель Хабаровского края", - написал Дегтярев.
Он отметил, что это награды за особые заслуги, успехи и достижения в развитии системы образования края, а также за высокие результаты учеников.
По данным правительства региона, педагогическим работникам со званием "Народный учитель Хабаровского края" необходимо обладать почетным званием "Заслуженный учитель РФ", "Заслуженный работник образования Хабаровского края", "Заслуженный учитель школы РСФСР", либо иметь памятный знак "За заслуги в развитии образования". Претендовать на звание "народного" можно по истечении пяти лет после присвоения этих званий или наград.
«
"Заслуженным учителем края" можно стать за личные заслуги в педагогической деятельности, выявление и развитие способностей обучающихся, раскрытие их научного и творческого потенциала, подготовку победителей региональных, всероссийских и международных олимпиад. Стаж профессиональной деятельности при этом должен составлять не менее 10 лет.
В конце июня министерство образования и науки края сообщало, что в число лучших учителей России вошли 10 педагогов региона по итогам конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Премию в 200 тысяч рублей победителям вручат на Большой учительской неделе, приуроченной к международному дню учителя.
Ранее губернатор заявлял, что Хабаровский край - лидер по качеству образования на Дальнем Востоке. По его словам, это доказывает растущее число выпускников-отличников.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. В Хабаровском крае в течение года пройдут более 100 мероприятий, призванных повысить престиж профессии учителя.
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Хабаровский крайХабаровский крайМихаил ДегтяревДальний Восток
 
 
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