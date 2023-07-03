https://ria.ru/20230703/kanal-1882016929.html

Под Саратовом мужчина с ребенком утонули при купании в оросительном канале

Под Саратовом мужчина с ребенком утонули при купании в оросительном канале - РИА Новости, 03.07.2023

Под Саратовом мужчина с ребенком утонули при купании в оросительном канале

Мужчина и 14-летний мальчик из Дагестана утонули в понедельник при купании в оросительном канале в Энгельсском районе Саратовской области, сообщил министр... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T20:43

2023-07-03T20:43

2023-07-03T20:43

происшествия

энгельсский район

саратовская область

олег костин (пловец)

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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Мужчина и 14-летний мальчик из Дагестана утонули в понедельник при купании в оросительном канале в Энгельсском районе Саратовской области, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в 17.20 (16.20 мск) в СНТ "Сосновый Бор". "Произошло утопление мужчины и ребенка при купании в оросительном канале. Мальчик 14 лет, республика Дагестан... Мужчина 64 года, республика Дагестан", - написал Костин.Начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин в своем телеграм-канале отметил, что водолазы областной службы спасения извлекли тела погибших из канала и передали следственно-оперативной группе.

https://ria.ru/20230630/basseyn-1881431690.html

энгельсский район

саратовская область

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происшествия, энгельсский район, саратовская область, олег костин (пловец)