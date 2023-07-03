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Под Саратовом мужчина с ребенком утонули при купании в оросительном канале - РИА Новости, 03.07.2023
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20:43 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/kanal-1882016929.html
Под Саратовом мужчина с ребенком утонули при купании в оросительном канале
Под Саратовом мужчина с ребенком утонули при купании в оросительном канале - РИА Новости, 03.07.2023
Под Саратовом мужчина с ребенком утонули при купании в оросительном канале
Мужчина и 14-летний мальчик из Дагестана утонули в понедельник при купании в оросительном канале в Энгельсском районе Саратовской области, сообщил министр... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:43
2023-07-03T20:43
происшествия
энгельсский район
саратовская область
олег костин (пловец)
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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Мужчина и 14-летний мальчик из Дагестана утонули в понедельник при купании в оросительном канале в Энгельсском районе Саратовской области, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в 17.20 (16.20 мск) в СНТ "Сосновый Бор". "Произошло утопление мужчины и ребенка при купании в оросительном канале. Мальчик 14 лет, республика Дагестан... Мужчина 64 года, республика Дагестан", - написал Костин.Начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин в своем телеграм-канале отметил, что водолазы областной службы спасения извлекли тела погибших из канала и передали следственно-оперативной группе.
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энгельсский район
саратовская область
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происшествия, энгельсский район, саратовская область, олег костин (пловец)
Происшествия, Энгельсский район, Саратовская область, Олег Костин (пловец)
Под Саратовом мужчина с ребенком утонули при купании в оросительном канале

Под Саратовом мужчина с 14-летним мальчиком утонули при купании в оросительном канале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Мужчина и 14-летний мальчик из Дагестана утонули в понедельник при купании в оросительном канале в Энгельсском районе Саратовской области, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в 17.20 (16.20 мск) в СНТ "Сосновый Бор".
"Произошло утопление мужчины и ребенка при купании в оросительном канале. Мальчик 14 лет, республика Дагестан... Мужчина 64 года, республика Дагестан", - написал Костин.
Начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин в своем телеграм-канале отметил, что водолазы областной службы спасения извлекли тела погибших из канала и передали следственно-оперативной группе.
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ПроисшествияЭнгельсский районСаратовская областьОлег Костин (пловец)
 
 
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