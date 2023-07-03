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Приемная кампания в вузах проходит штатно, заявил Чернышенко - РИА Новости, 03.07.2023
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11:47 03.07.2023 (обновлено: 17:09 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/kampaniya-1881871594.html
Приемная кампания в вузах проходит штатно, заявил Чернышенко
Приемная кампания в вузах проходит штатно, заявил Чернышенко - РИА Новости, 03.07.2023
Приемная кампания в вузах проходит штатно, заявил Чернышенко
Приемная кампания в вузах проходит штатно, в том числе в новых регионах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:47
2023-07-03T17:09
общество
россия
донецкая народная республика
запорожская область
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
татьяна голикова
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Приемная кампания в вузах проходит штатно, в том числе в новых регионах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Приемная кампания... стартовала 20 июня, проходит в 89 субъектах России, включая новые регионы, проходит штатно, без каких-то серьезных нареканий", - сказал Чернышенко. Он отметил, что по поручению премьера РФ Михаила Мишустина было выделено 626 тысяч бюджетных мест, в том числе свыше 36 тысяч для вузов Луганской, Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей."В этом году по сравнению с прошлым число бюджетных мест выросло примерно на 2 тысячи", - добавил вице-премьер.Кроме того, по данным вице-премьера с момента старта приёмной кампании подано более 660 тысяч заявлений. Из них через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" направлено свыше 400 тысяч, а исполнено уже 126 тысяч.В 2023-2024 году, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в вузах будут действовать особые правила для студентов-участников специальной военной операции и детей врачей, которые погибли от коронавируса при исполнении служебного долга. Так, участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, а те, кто уже учится на платной основе в вузах, смогут перейти на бюджет уже в 2023-2024 учебном году.Детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний.В свою очередь, в пресс-службе министерства здравоохранения журналистам сообщили, что с 20 июня прием документов по программам бакалавриата и специалитета начали 48 медицинских и фармацевтических вузов по всей стране, в том числе приемная кампания стартовала в двух медицинских вузах – Донецком и Луганском медицинских университетах.В министерстве также добавили, что прием документов по программе специалитета "Лечебное дело" осуществляет и научная организация Минздрава России — НМИЦ имени Алмазова, с 2018 года центр успешно реализует обучение студентов с применением самых современных цифровых и педагогических технологий.На 2023-2024 учебный год для вузов Минздрава России выделено более 28 тысяч мест в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных средств, из них 1153 места выделено для медицинских вузов новых регионов.
https://ria.ru/20230630/svo-1881395877.html
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общество, россия, донецкая народная республика, запорожская область, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, татьяна голикова, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Навигатор абитуриента
Приемная кампания в вузах проходит штатно, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко заверил, что приемная кампания в вузах проходит штатно

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкАбитуриентка во время подачи документов для поступления в ВУЗ
Абитуриентка во время подачи документов для поступления в ВУЗ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Абитуриентка во время подачи документов для поступления в ВУЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Приемная кампания в вузах проходит штатно, в том числе в новых регионах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"Приемная кампания... стартовала 20 июня, проходит в 89 субъектах России, включая новые регионы, проходит штатно, без каких-то серьезных нареканий", - сказал Чернышенко.
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Он отметил, что по поручению премьера РФ Михаила Мишустина было выделено 626 тысяч бюджетных мест, в том числе свыше 36 тысяч для вузов Луганской, Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
«
"В этом году по сравнению с прошлым число бюджетных мест выросло примерно на 2 тысячи", - добавил вице-премьер.
Кроме того, по данным вице-премьера с момента старта приёмной кампании подано более 660 тысяч заявлений. Из них через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" направлено свыше 400 тысяч, а исполнено уже 126 тысяч.
В 2023-2024 году, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в вузах будут действовать особые правила для студентов-участников специальной военной операции и детей врачей, которые погибли от коронавируса при исполнении служебного долга. Так, участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, а те, кто уже учится на платной основе в вузах, смогут перейти на бюджет уже в 2023-2024 учебном году.
Детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний.
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В свою очередь, в пресс-службе министерства здравоохранения журналистам сообщили, что с 20 июня прием документов по программам бакалавриата и специалитета начали 48 медицинских и фармацевтических вузов по всей стране, в том числе приемная кампания стартовала в двух медицинских вузах – Донецком и Луганском медицинских университетах.
В министерстве также добавили, что прием документов по программе специалитета "Лечебное дело" осуществляет и научная организация Минздрава России — НМИЦ имени Алмазова, с 2018 года центр успешно реализует обучение студентов с применением самых современных цифровых и педагогических технологий.
На 2023-2024 учебный год для вузов Минздрава России выделено более 28 тысяч мест в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных средств, из них 1153 места выделено для медицинских вузов новых регионов.
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ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинТатьяна ГоликоваНавигатор абитуриента
 
 
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