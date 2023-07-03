https://ria.ru/20230703/izrail-1881809924.html

Израильский эксперт выступил против поставок оружия Киеву

Израильский эксперт выступил против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 03.07.2023

Израильский эксперт выступил против поставок оружия Киеву

Израиль ведет правильную политику, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками Украине и воздерживаясь от поставок вооружений, так как есть необходимость... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T05:11

2023-07-03T05:11

2023-07-03T05:11

израиль

украина

россия

биньямин нетаньяху

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Израиль ведет правильную политику, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками Украине и воздерживаясь от поставок вооружений, так как есть необходимость поддерживать баланс в отношениях с Россией, заявил РИА Новости профессор и президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар. "Я думаю, что это хорошая политика. Россия является нашим соседом, и она в состоянии причинить (Израилю) ущерб. Мы предпочитаем не страдать от (потенциальных) действий России. У Украины большой аппетит. У нас нет достаточного количества вооружений, чтобы ими делиться. Израиль и сам ведет войну", - сказал эксперт, комментируя причины отказа Израиля от оказания военной помощи Украине. В понедельник посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук должен явиться в МИД еврейского государства для разъяснительной беседы. Посла вызвали в МИД после того, как украинская дипломатическая миссия в резкой форме раскритиковала политику правительства еврейского государства по украинскому вопросу. В посольстве назвали позицию Израиля по украинском конфликту "пророссийской", а в адрес правительства еврейского государства содержались упреки по поводу "практически отсутствующей" помощи Киеву. Директор департамента Евразии израильского МИД Юваль Фукс в конце июня заявил на слушаниях в парламенте, что Израиль с первых дней вооруженного конфликта на Украине "занял четкую моральную позицию", осуждающую действия РФ и выражающую приверженность сохранению целостности Украины. Дипломат подчеркнул, что когда речь заходит о поддержке Украины, Израилю следует помнить, что у него, как и у любой другой страны, есть широкий спектр соображений по национальной безопасности. "Реальность сложна, и позиция правительства заключается в том, что пространство для конструктивного диалога с русскими имеет большое значение", - заявил Фукс. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете Jerusalem Post заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран. Эфраим Инбар является одним из ведущих в Израиле политологов и экспертов по международным отношениям. Он написал десятки книг и статей, а также выступает приглашенным профессором в различных ведущих университетах мира. Инбар также является почетным профессором политологии в Университете Бар-Илан. В 1993 году эксперт был в числе основателей влиятельного Центра стратегических исследований Бегин-Садат (BESA), который он возглавлял в течение 23 лет.

https://ria.ru/20230625/politika-1880374213.html

https://ria.ru/20230620/ukraina-1879422106.html

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израиль, украина, россия, биньямин нетаньяху, в мире