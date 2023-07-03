https://ria.ru/20230703/iznasilovanie-1881936548.html

В Архангельске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

В Архангельске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 03.07.2023

В Архангельске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

Задержан подозреваемый в изнасиловании, совершенном на улице недалеко от центра Архангельска, следствие будет ходатайствовать о его аресте, сообщили на сайте... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:02

2023-07-03T15:02

2023-07-03T15:14

происшествия

архангельск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Задержан подозреваемый в изнасиловании, совершенном на улице недалеко от центра Архангельска, следствие будет ходатайствовать о его аресте, сообщили на сайте регионального управления СК РФ. Как отмечается в релизе, в субботу вечером на Московском проспекте в Архангельске "подозреваемый напал на потерпевшую, с применением насилия затащил в кусты и изнасиловал". "Свидетели услышали крики и позвонили в полицию, а также обратились к проезжающему мимо наряду Росгвардии, задержавшему подозреваемого", - рассказали в СК. Возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте 39-летнего жителя Архангельска. В ведомстве не называют возраст потерпевшей и статью, по которой возбуждено дело, однако источник РИА Новости сообщил, что пострадавшей 15 лет.

https://ria.ru/20230524/prigovor-1873787476.html

архангельск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, архангельск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)