https://ria.ru/20230703/iznasilovanie-1881936548.html
В Архангельске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
В Архангельске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 03.07.2023
В Архангельске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
Задержан подозреваемый в изнасиловании, совершенном на улице недалеко от центра Архангельска, следствие будет ходатайствовать о его аресте, сообщили на сайте... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:02
2023-07-03T15:02
2023-07-03T15:14
происшествия
архангельск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Задержан подозреваемый в изнасиловании, совершенном на улице недалеко от центра Архангельска, следствие будет ходатайствовать о его аресте, сообщили на сайте регионального управления СК РФ. Как отмечается в релизе, в субботу вечером на Московском проспекте в Архангельске "подозреваемый напал на потерпевшую, с применением насилия затащил в кусты и изнасиловал". "Свидетели услышали крики и позвонили в полицию, а также обратились к проезжающему мимо наряду Росгвардии, задержавшему подозреваемого", - рассказали в СК. Возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте 39-летнего жителя Архангельска. В ведомстве не называют возраст потерпевшей и статью, по которой возбуждено дело, однако источник РИА Новости сообщил, что пострадавшей 15 лет.
https://ria.ru/20230524/prigovor-1873787476.html
архангельск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Архангельске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
Росгвардия задержала подозреваемого в изнасиловании девочки на улице в Архангельске