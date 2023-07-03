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Бывший мэр Ижевска потребовал от больницы вернуть все его подарки - РИА Новости, 03.07.2023
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14:14 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/izhevsk-1881919830.html
Бывший мэр Ижевска потребовал от больницы вернуть все его подарки
Бывший мэр Ижевска потребовал от больницы вернуть все его подарки - РИА Новости, 03.07.2023
Бывший мэр Ижевска потребовал от больницы вернуть все его подарки
Бывший мэр Ижевска, бизнесмен и экс-единоросс Денис Агашин потребовал от городской клинической больницы №6 вернуть подаренные им окна, потолок и сантехнику,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:14
2023-07-03T14:14
общество
ижевск
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УФА, 3 июл – РИА Новости. Бывший мэр Ижевска, бизнесмен и экс-единоросс Денис Агашин потребовал от городской клинической больницы №6 вернуть подаренные им окна, потолок и сантехнику, больница не комментирует свои дальнейшие действия. Региональное отделение партии "Единая Россия" сообщило, что Агашин потребовал от больницы вернуть купленные им подарки, а именно стеклопакеты, натяжные потолки и сантехнику. "До недавнего времени предприниматель посещал медучреждение. Бизнесмен был доволен обслуживанием и предложил отремонтировать кабинет семейного врача. Суммарно Агашин выделил на подарки 60 тысяч рублей, однако теперь ГКБ №6 получила от него письмо с требованием все вернуть", - говорится в сообщении. В отделении ЕР осудили действия Агашина, отметив, что с 2017 года он не является членом партии. "Это не фейковая история, мы подтверждаем, что получили такое письмо от Агашина. Свои дальнейшие действия не комментируем", - сказал РИА Новости представитель больницы. Другой источник РИА Новости в больнице выразил надежду, что предприниматель одумается и заберет свое письмо обратно. РИА Новости не располагает комментарием Агашина. Согласно открытым данным, Агашин в 2009-2010 годах занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, а с 2010 по 2015 годы был главой Ижевска. За вклад в развитие Удмуртии награждён почётной грамотой правительства республики.
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общество, ижевск
Общество, Ижевск
Бывший мэр Ижевска потребовал от больницы вернуть все его подарки

ЕР: экс-мэр Ижевска Агашин потребовал от больницы вернуть подаренные окна и сантехнику

© Официальный сайт города ИжевскаБывший глава Ижевска Денис Агашин
Бывший глава Ижевска Денис Агашин
© Официальный сайт города Ижевска
Бывший глава Ижевска Денис Агашин. Архивное фото
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УФА, 3 июл – РИА Новости. Бывший мэр Ижевска, бизнесмен и экс-единоросс Денис Агашин потребовал от городской клинической больницы №6 вернуть подаренные им окна, потолок и сантехнику, больница не комментирует свои дальнейшие действия.
Региональное отделение партии "Единая Россия" сообщило, что Агашин потребовал от больницы вернуть купленные им подарки, а именно стеклопакеты, натяжные потолки и сантехнику. "До недавнего времени предприниматель посещал медучреждение. Бизнесмен был доволен обслуживанием и предложил отремонтировать кабинет семейного врача. Суммарно Агашин выделил на подарки 60 тысяч рублей, однако теперь ГКБ №6 получила от него письмо с требованием все вернуть", - говорится в сообщении.
В отделении ЕР осудили действия Агашина, отметив, что с 2017 года он не является членом партии.
«
"Это не фейковая история, мы подтверждаем, что получили такое письмо от Агашина. Свои дальнейшие действия не комментируем", - сказал РИА Новости представитель больницы.
Другой источник РИА Новости в больнице выразил надежду, что предприниматель одумается и заберет свое письмо обратно.
РИА Новости не располагает комментарием Агашина.
Согласно открытым данным, Агашин в 2009-2010 годах занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, а с 2010 по 2015 годы был главой Ижевска. За вклад в развитие Удмуртии награждён почётной грамотой правительства республики.
 
ОбществоИжевск
 
 
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