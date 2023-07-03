https://ria.ru/20230703/istoriya-1881809056.html

Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции

Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции - РИА Новости, 03.07.2023

Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции

Во Франции советуют не приближаться к полиции из-за массовых протестов, рассказала американская журналистка Томи Ларен в Twitter. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T04:50

2023-07-03T04:50

2023-07-03T04:50

в мире

франция

париж

нантер

томи ларен

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

сша

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Во Франции советуют не приближаться к полиции из-за массовых протестов, рассказала американская журналистка Томи Ларен в Twitter."Моя золовка прямо сейчас находится в Париже вместе со своей семьей. Администратор отеля посоветовал им не приближаться к стражам порядка, потому что именно полиция стала мишенью. Разве это не безумный принцип? Какой-то перевернутый мир", — написала она.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881802398.html

франция

париж

нантер

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция, париж, нантер, томи ларен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, сша