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Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции - РИА Новости, 03.07.2023
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04:50 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/istoriya-1881809056.html
Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции
Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции - РИА Новости, 03.07.2023
Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции
Во Франции советуют не приближаться к полиции из-за массовых протестов, рассказала американская журналистка Томи Ларен в Twitter. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T04:50
2023-07-03T04:50
в мире
франция
париж
нантер
томи ларен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
сша
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Во Франции советуют не приближаться к полиции из-за массовых протестов, рассказала американская журналистка Томи Ларен в Twitter.&quot;Моя золовка прямо сейчас находится в Париже вместе со своей семьей. Администратор отеля посоветовал им не приближаться к стражам порядка, потому что именно полиция стала мишенью. Разве это не безумный принцип? Какой-то перевернутый мир&quot;, — написала она.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
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в мире, франция, париж, нантер, томи ларен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, сша
В мире, Франция, Париж, Нантер, Томи Ларен, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, США
Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции

Американская журналистка Ларен заявила, что во Франции советуют не приближаться к полиции

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Во Франции советуют не приближаться к полиции из-за массовых протестов, рассказала американская журналистка Томи Ларен в Twitter.
«

"Моя золовка прямо сейчас находится в Париже вместе со своей семьей. Администратор отеля посоветовал им не приближаться к стражам порядка, потому что именно полиция стала мишенью. Разве это не безумный принцип? Какой-то перевернутый мир", — написала она.

Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.
Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
На улицах Франции заметили сторонников ультраправых движений, пишут СМИ
01:05
 
В миреФранцияПарижНантерТоми ЛаренБеспорядки во Франции после убийства подростка в НантереСША
 
 
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