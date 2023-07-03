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Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции
Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции - РИА Новости, 03.07.2023
Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции
Во Франции советуют не приближаться к полиции из-за массовых протестов, рассказала американская журналистка Томи Ларен в Twitter. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T04:50
2023-07-03T04:50
2023-07-03T04:50
в мире
франция
париж
нантер
томи ларен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
сша
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Во Франции советуют не приближаться к полиции из-за массовых протестов, рассказала американская журналистка Томи Ларен в Twitter."Моя золовка прямо сейчас находится в Париже вместе со своей семьей. Администратор отеля посоветовал им не приближаться к стражам порядка, потому что именно полиция стала мишенью. Разве это не безумный принцип? Какой-то перевернутый мир", — написала она.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881802398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, нантер, томи ларен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, сша
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Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции
Американская журналистка Ларен заявила, что во Франции советуют не приближаться к полиции