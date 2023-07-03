https://ria.ru/20230703/irak-1881947823.html

Ирак хочет провести срочное заседание по инциденту с сожжением Корана

Ирак хочет провести срочное заседание по инциденту с сожжением Корана - РИА Новости, 03.07.2023

Ирак хочет провести срочное заседание по инциденту с сожжением Корана

Ирак предложил Организации исламского сотрудничества (ОИС) провести в Багдаде экстренное заседание на высоком уровне для обсуждения вопроса продолжения акций по РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:47

2023-07-03T15:47

2023-07-03T15:48

в мире

ирак

багдад (город)

швеция

ахмед абуль гейт

организация исламского сотрудничества

лига арабских государств

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ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Ирак предложил Организации исламского сотрудничества (ОИС) провести в Багдаде экстренное заседание на высоком уровне для обсуждения вопроса продолжения акций по осквернению Корана, сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед Аль-Саххаф в микроблоге министерства в Twitter. "Ирак направил официальный запрос в генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества, подтверждающий желание иракского правительства провести в Багдаде экстренное совещание на высоком уровне для обсуждения вопроса, связанного с осквернением и сжиганием экземпляра священного Корана в Швеции", - отметил представитель МИД Ирака. В воскресенье ОИС провела заседание в связи с сожжением Корана в Швеции в саудовской Джидде по инициативе Эр-Рияда на уровне представителей стран в этой организации. Ее генеральный секретарь Ибрахим Таха призвал к коллективным мерам, чтобы положить конец осквернению священной книги и пророка ислама. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым.

https://ria.ru/20230630/shvetsiya-1881407430.html

ирак

багдад (город)

швеция

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ирак, багдад (город), швеция, ахмед абуль гейт, организация исламского сотрудничества, лига арабских государств