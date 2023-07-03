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Ирак хочет провести срочное заседание по инциденту с сожжением Корана - РИА Новости, 03.07.2023
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15:47 03.07.2023 (обновлено: 15:48 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/irak-1881947823.html
Ирак хочет провести срочное заседание по инциденту с сожжением Корана
Ирак хочет провести срочное заседание по инциденту с сожжением Корана - РИА Новости, 03.07.2023
Ирак хочет провести срочное заседание по инциденту с сожжением Корана
Ирак предложил Организации исламского сотрудничества (ОИС) провести в Багдаде экстренное заседание на высоком уровне для обсуждения вопроса продолжения акций по РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:47
2023-07-03T15:48
в мире
ирак
багдад (город)
швеция
ахмед абуль гейт
организация исламского сотрудничества
лига арабских государств
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ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Ирак предложил Организации исламского сотрудничества (ОИС) провести в Багдаде экстренное заседание на высоком уровне для обсуждения вопроса продолжения акций по осквернению Корана, сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед Аль-Саххаф в микроблоге министерства в Twitter. "Ирак направил официальный запрос в генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества, подтверждающий желание иракского правительства провести в Багдаде экстренное совещание на высоком уровне для обсуждения вопроса, связанного с осквернением и сжиганием экземпляра священного Корана в Швеции", - отметил представитель МИД Ирака. В воскресенье ОИС провела заседание в связи с сожжением Корана в Швеции в саудовской Джидде по инициативе Эр-Рияда на уровне представителей стран в этой организации. Ее генеральный секретарь Ибрахим Таха призвал к коллективным мерам, чтобы положить конец осквернению священной книги и пророка ислама. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым.
https://ria.ru/20230630/shvetsiya-1881407430.html
ирак
багдад (город)
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в мире, ирак, багдад (город), швеция, ахмед абуль гейт, организация исламского сотрудничества, лига арабских государств
В мире, Ирак, Багдад (город), Швеция, Ахмед Абуль Гейт, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств
Ирак хочет провести срочное заседание по инциденту с сожжением Корана

МИД Ирака предложил ОИС провести экстренное заседание по инциденту с сожжением Корана

© AP Photo / Lefteris PitarakisМужчина с иракским флагом проходит мимо разрушенных бомбардировками США домов в Багдаде
Мужчина с иракским флагом проходит мимо разрушенных бомбардировками США домов в Багдаде - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Мужчина с иракским флагом проходит мимо разрушенных бомбардировками США домов в Багдаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Ирак предложил Организации исламского сотрудничества (ОИС) провести в Багдаде экстренное заседание на высоком уровне для обсуждения вопроса продолжения акций по осквернению Корана, сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед Аль-Саххаф в микроблоге министерства в Twitter.
"Ирак направил официальный запрос в генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества, подтверждающий желание иракского правительства провести в Багдаде экстренное совещание на высоком уровне для обсуждения вопроса, связанного с осквернением и сжиганием экземпляра священного Корана в Швеции", - отметил представитель МИД Ирака.
В воскресенье ОИС провела заседание в связи с сожжением Корана в Швеции в саудовской Джидде по инициативе Эр-Рияда на уровне представителей стран в этой организации. Ее генеральный секретарь Ибрахим Таха призвал к коллективным мерам, чтобы положить конец осквернению священной книги и пророка ислама.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым.
Шведский политик Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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30 июня, 11:59
 
В миреИракБагдад (город)ШвецияАхмед Абуль ГейтОрганизация исламского сотрудничестваЛига арабских государств
 
 
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