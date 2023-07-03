https://ria.ru/20230703/infrastruktura-1881905018.html

Индии и России нужно развивать транспортную инфраструктуру, считает эксперт

Индии и России нужно развивать транспортную инфраструктуру, считает эксперт - РИА Новости, 03.07.2023

Индии и России нужно развивать транспортную инфраструктуру, считает эксперт

Индия и Россия для развития экономического сотрудничества должны уделить внимание развитию транспортной инфраструктуры, сказал РИА Новости бывший первый... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:27

2023-07-03T13:27

2023-07-03T13:27

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл – РИА Новости. Индия и Россия для развития экономического сотрудничества должны уделить внимание развитию транспортной инфраструктуры, сказал РИА Новости бывший первый замглавы МИД Индии Шашанк. "Индия и Россия должны построить свою транспортную инфраструктуру таким образом, чтобы экономическое сотрудничество между двумя странами могло стать более плодотворным. Мы работаем над коридором "Север-Юг" между Россией и Индией, который пройдет через Иран. Это также поможет странам Центральной Азии и Европы", - сказал он. Шашанк напомнил, что также ведутся переговоры о морском маршруте Владивосток – Ченнаи. "Мы надеемся, что в будущем мы также сможем использовать трубопроводы для поставок нефти и газа из России в Индию. Поскольку Россия сейчас решила переключиться с европейских рынков на азиатские, Индия может оказаться очень крупным покупателем российской нефти и других энергоресурсов. Я думаю, что улучшение экономического сотрудничества между Россией и Индией – это насущная необходимость", - добавил собеседник агентства. Россия по итогам января - апреля 2023 года вышла на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии. Согласно данным министерства торговли и промышленности южноазиатской страны, по итогам января - апреля 2023 года Дели нарастил закупки российских товаров в 4,2 раза - до 20,5 миллиарда долларов. В результате Москва оказалась вторым по значимости поставщиком товаров. Одновременно вырос и индийский экспорт в Россию - в 1,6 раза, до 1,3 миллиарда долларов. В результате товарооборот России и Индии в январе - апреле 2023 года увеличился в 3,8 раза - до рекордных 21,8 миллиарда долларов. Это позволило Москве подняться на одну позицию среди крупнейших торговых партнеров Дели.

https://ria.ru/20230621/tovarooborot-1879475045.html

https://ria.ru/20230608/eksport-1876948199.html

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экономика, россия, индия, в мире