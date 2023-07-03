https://ria.ru/20230703/germaniya-1881967794.html

В ФРГ устроили протест против помощи Украине у школы, где выступала Бербок

В ФРГ устроили протест против помощи Украине у школы, где выступала Бербок - РИА Новости, 03.07.2023

В ФРГ устроили протест против помощи Украине у школы, где выступала Бербок

Около 30 человек устроили в понедельник акцию протеста из-за поставок оружия Украине в немецком городе Айзенхюттенштадт около школы, где выступала министр... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:53

2023-07-03T16:53

2023-07-03T16:59

в мире

украина

россия

германия

анналена бербок

сергей лавров

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Около 30 человек устроили в понедельник акцию протеста из-за поставок оружия Украине в немецком городе Айзенхюттенштадт около школы, где выступала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщило издание Welt. Министр иностранных дел выступила перед учениками 11-13 классов, уделив особое внимание проблеме борьбы с правым экстремизмом. Пока Бербок общалась со школьниками, рядом со зданием школы группа людей протестовала в поддержку мира на Украине. Один из протестующих даже бросил два яйца в здание. Полиция начала расследование в связи с попыткой нанесения материального ущерба. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230703/ozhidaniya-1881807358.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, германия, анналена бербок, сергей лавров, дмитрий песков, нато