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В ФРГ устроили протест против помощи Украине у школы, где выступала Бербок - РИА Новости, 03.07.2023
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16:53 03.07.2023 (обновлено: 16:59 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/germaniya-1881967794.html
В ФРГ устроили протест против помощи Украине у школы, где выступала Бербок
В ФРГ устроили протест против помощи Украине у школы, где выступала Бербок - РИА Новости, 03.07.2023
В ФРГ устроили протест против помощи Украине у школы, где выступала Бербок
Около 30 человек устроили в понедельник акцию протеста из-за поставок оружия Украине в немецком городе Айзенхюттенштадт около школы, где выступала министр... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:53
2023-07-03T16:59
в мире
украина
россия
германия
анналена бербок
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Около 30 человек устроили в понедельник акцию протеста из-за поставок оружия Украине в немецком городе Айзенхюттенштадт около школы, где выступала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщило издание Welt. Министр иностранных дел выступила перед учениками 11-13 классов, уделив особое внимание проблеме борьбы с правым экстремизмом. Пока Бербок общалась со школьниками, рядом со зданием школы группа людей протестовала в поддержку мира на Украине. Один из протестующих даже бросил два яйца в здание. Полиция начала расследование в связи с попыткой нанесения материального ущерба. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, россия, германия, анналена бербок, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Анналена Бербок, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
В ФРГ устроили протест против помощи Украине у школы, где выступала Бербок

Около 30 немцев протестовали из-за поставок оружия Украине у школы, где выступала Бербок

© AFP 2023 / MICHELE TANTUSSIМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / MICHELE TANTUSSI
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Около 30 человек устроили в понедельник акцию протеста из-за поставок оружия Украине в немецком городе Айзенхюттенштадт около школы, где выступала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщило издание Welt.
Министр иностранных дел выступила перед учениками 11-13 классов, уделив особое внимание проблеме борьбы с правым экстремизмом.
Пока Бербок общалась со школьниками, рядом со зданием школы группа людей протестовала в поддержку мира на Украине. Один из протестующих даже бросил два яйца в здание. Полиция начала расследование в связи с попыткой нанесения материального ущерба.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаРоссияГерманияАнналена БербокСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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