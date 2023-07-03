https://ria.ru/20230703/gaz-1881869139.html

Глава "Молдовагаза" заявил о снижении закупочной цены российского газа

Глава "Молдовагаза" заявил о снижении закупочной цены российского газа - РИА Новости, 03.07.2023

Глава "Молдовагаза" заявил о снижении закупочной цены российского газа

Закупочная цена на природный газ, поставляемый "Газпромом" в Молдавию, в июле составит 550,60 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 18 долларов ниже,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:34

2023-07-03T11:34

2023-07-03T11:51

экономика

молдавия

кишинев

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Закупочная цена на природный газ, поставляемый "Газпромом" в Молдавию, в июле составит 550,60 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 18 долларов ниже, чем в июне, написал в Telegram-канале глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. "В июле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 550,60 доллара за тысячу кубометров", — отметил руководитель компании.По его словам, весь объем газа от российского поставщика пойдет на нужды "Тираспольтрансгаза" в Приднестровье. В июне закупочная цена российского газа составляла 568,15 доллара за тысячу кубометров.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в республике выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В июне министр энергетики Виктор Парликов заявил, что власти не видят смысла в закупке природного газа у "Газпрома". По его словам, обе стороны не в полной мере выполняют свои обязательства. Кишинев ставит в вину российской госкорпорации необоснованное сокращение объемов поставок, при этом молдавская сторона так и не предоставили результаты обещанного аудита исторической задолженности компании "Молдовагаз". "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. В конце мая глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что результатов аудита нет, поскольку власти не оплатили его проведение.

https://ria.ru/20230523/gas-1873748834.html

https://ria.ru/20230625/moldaviya-1880312205.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, молдавия, кишинев, молдовагаз, газпром