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Глава "Молдовагаза" заявил о снижении закупочной цены российского газа - РИА Новости, 03.07.2023
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11:34 03.07.2023 (обновлено: 11:51 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/gaz-1881869139.html
Глава "Молдовагаза" заявил о снижении закупочной цены российского газа
Глава "Молдовагаза" заявил о снижении закупочной цены российского газа - РИА Новости, 03.07.2023
Глава "Молдовагаза" заявил о снижении закупочной цены российского газа
Закупочная цена на природный газ, поставляемый "Газпромом" в Молдавию, в июле составит 550,60 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 18 долларов ниже,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:34
2023-07-03T11:51
экономика
молдавия
кишинев
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Закупочная цена на природный газ, поставляемый "Газпромом" в Молдавию, в июле составит 550,60 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 18 долларов ниже, чем в июне, написал в Telegram-канале глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. "В июле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 550,60 доллара за тысячу кубометров", — отметил руководитель компании.По его словам, весь объем газа от российского поставщика пойдет на нужды "Тираспольтрансгаза" в Приднестровье. В июне закупочная цена российского газа составляла 568,15 доллара за тысячу кубометров.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в республике выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В июне министр энергетики Виктор Парликов заявил, что власти не видят смысла в закупке природного газа у "Газпрома". По его словам, обе стороны не в полной мере выполняют свои обязательства. Кишинев ставит в вину российской госкорпорации необоснованное сокращение объемов поставок, при этом молдавская сторона так и не предоставили результаты обещанного аудита исторической задолженности компании "Молдовагаз". "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&amp;Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. В конце мая глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что результатов аудита нет, поскольку власти не оплатили его проведение.
https://ria.ru/20230523/gas-1873748834.html
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экономика, молдавия, кишинев, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Кишинев, Молдовагаз, Газпром
Глава "Молдовагаза" заявил о снижении закупочной цены российского газа

Глава "Молдовагаза": цена российского газа для Молдавии в июле снизится до 550 долларов

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Закупочная цена на природный газ, поставляемый "Газпромом" в Молдавию, в июле составит 550,60 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 18 долларов ниже, чем в июне, написал в Telegram-канале глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
"В июле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 550,60 доллара за тысячу кубометров", — отметил руководитель компании.
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По его словам, весь объем газа от российского поставщика пойдет на нужды "Тираспольтрансгаза" в Приднестровье.
В июне закупочная цена российского газа составляла 568,15 доллара за тысячу кубометров.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в республике выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.
В июне министр энергетики Виктор Парликов заявил, что власти не видят смысла в закупке природного газа у "Газпрома". По его словам, обе стороны не в полной мере выполняют свои обязательства. Кишинев ставит в вину российской госкорпорации необоснованное сокращение объемов поставок, при этом молдавская сторона так и не предоставили результаты обещанного аудита исторической задолженности компании "Молдовагаз".
"Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. В конце мая глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что результатов аудита нет, поскольку власти не оплатили его проведение.
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