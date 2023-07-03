https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881934157.html

В Нормандии умер последний французский боец союзного десанта

В Нормандии умер последний французский боец союзного десанта - РИА Новости, 03.07.2023

В Нормандии умер последний французский боец союзного десанта

Последний французский солдат, участвовавший в высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года, скончался в возрасте 100 лет, сообщил военный мемориал в... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:56

2023-07-03T14:56

2023-07-03T14:56

в мире

нормандия

франция

эммануэль макрон

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Последний французский солдат, участвовавший в высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года, скончался в возрасте 100 лет, сообщил военный мемориал в нормандском городе Кан. Единственным французским подразделением, высадившимся в Нормандии 6 июня 1944 года, был батальон морской пехоты в составе 177 солдат под командованием капитана Филиппа Киффера. "Мы опечалены, узнав, что умер Леон Готье, ветеран Дня "Д" и последний боец из группы коммандос капитана Киффера. Ему было 100 лет", - сообщается в Twitter мемориала. Леону Готье исполнилось 100 лет 27 октября 2022 года. Последний раз он появлялся на публике 6 июня на церемонии, посвященной 79-й годовщине союзного десанта в Нормандии. По этому случаю ветеран несколько минут беседовал наедине с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Несколько дней назад Готье был госпитализирован. Причиной смерти стала легочная инфекция.

https://ria.ru/20230622/pamyat-1879819654.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нормандия, франция, эммануэль макрон, вторая мировая война (1939-1945)