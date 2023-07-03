https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881934157.html
В Нормандии умер последний французский боец союзного десанта
В Нормандии умер последний французский боец союзного десанта - РИА Новости, 03.07.2023
В Нормандии умер последний французский боец союзного десанта
Последний французский солдат, участвовавший в высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года, скончался в возрасте 100 лет, сообщил военный мемориал в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:56
2023-07-03T14:56
2023-07-03T14:56
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Последний французский солдат, участвовавший в высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года, скончался в возрасте 100 лет, сообщил военный мемориал в нормандском городе Кан. Единственным французским подразделением, высадившимся в Нормандии 6 июня 1944 года, был батальон морской пехоты в составе 177 солдат под командованием капитана Филиппа Киффера. "Мы опечалены, узнав, что умер Леон Готье, ветеран Дня "Д" и последний боец из группы коммандос капитана Киффера. Ему было 100 лет", - сообщается в Twitter мемориала. Леону Готье исполнилось 100 лет 27 октября 2022 года. Последний раз он появлялся на публике 6 июня на церемонии, посвященной 79-й годовщине союзного десанта в Нормандии. По этому случаю ветеран несколько минут беседовал наедине с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Несколько дней назад Готье был госпитализирован. Причиной смерти стала легочная инфекция.
https://ria.ru/20230622/pamyat-1879819654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нормандия, франция, эммануэль макрон, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Нормандия, Франция, Эммануэль Макрон, Вторая мировая война (1939-1945)
В Нормандии умер последний французский боец союзного десанта
Последний французский солдат, участвовавший в высадке в Нормандии, умер в возрасте ста лет
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Последний французский солдат, участвовавший в высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года, скончался в возрасте 100 лет, сообщил военный мемориал в нормандском городе Кан.
Единственным французским подразделением, высадившимся в Нормандии 6 июня 1944 года, был батальон морской пехоты в составе 177 солдат под командованием капитана Филиппа Киффера.
"Мы опечалены, узнав, что умер Леон Готье, ветеран Дня "Д" и последний боец из группы коммандос капитана Киффера. Ему было 100 лет", - сообщается в Twitter мемориала.
Леону Готье исполнилось 100 лет 27 октября 2022 года. Последний раз он появлялся на публике 6 июня на церемонии, посвященной 79-й годовщине союзного десанта в Нормандии. По этому случаю ветеран несколько минут беседовал наедине с президентом Франции Эммануэлем Макроном
.
Несколько дней назад Готье был госпитализирован. Причиной смерти стала легочная инфекция.
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