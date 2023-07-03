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Опрос: почти 70 процентов французов выступают за введение режима ЧП - РИА Новости, 03.07.2023
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14:12 03.07.2023 (обновлено: 14:15 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881919374.html
Опрос: почти 70 процентов французов выступают за введение режима ЧП
Опрос: почти 70 процентов французов выступают за введение режима ЧП - РИА Новости, 03.07.2023
Опрос: почти 70 процентов французов выступают за введение режима ЧП
Почти 70% жителей Франции выступили за введение режима чрезвычайного положения с стране на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:12
2023-07-03T14:15
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
нантер
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти 70% жителей Франции выступили за введение режима чрезвычайного положения с стране на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских, следует из результатов опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP). "Шестьдесят девять процентов французов поддерживают введение режима чрезвычайного положения", - сообщает IFOP, отмечая, что вопрос с введением режима ЧП задавался жителям Франции "после нескольких ночей с происшествиями после гибели подростка (нападения на полицейские участки, уничтожение государственного имущества, пожары и т. д.)". Опрос IFOP проводился с 29 по 30 июня, в нем приняли участие 1005 человек старше 18 лет. Погрешность исследования составляет от 1,4 до 3,1 процентных пункта. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html
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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, нантер
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Нантер
Опрос: почти 70 процентов французов выступают за введение режима ЧП

IFOP: 69 процентов французов выступают за введение в стране режима чрезвычайного положения

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкГорящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере
Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти 70% жителей Франции выступили за введение режима чрезвычайного положения с стране на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских, следует из результатов опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP).
"Шестьдесят девять процентов французов поддерживают введение режима чрезвычайного положения", - сообщает IFOP, отмечая, что вопрос с введением режима ЧП задавался жителям Франции "после нескольких ночей с происшествиями после гибели подростка (нападения на полицейские участки, уничтожение государственного имущества, пожары и т. д.)".
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Опрос IFOP проводился с 29 по 30 июня, в нем приняли участие 1005 человек старше 18 лет. Погрешность исследования составляет от 1,4 до 3,1 процентных пункта.
В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
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