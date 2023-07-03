https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881919374.html

Опрос: почти 70 процентов французов выступают за введение режима ЧП

Опрос: почти 70 процентов французов выступают за введение режима ЧП - РИА Новости, 03.07.2023

Опрос: почти 70 процентов французов выступают за введение режима ЧП

Почти 70% жителей Франции выступили за введение режима чрезвычайного положения с стране на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:12

2023-07-03T14:12

2023-07-03T14:15

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

нантер

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти 70% жителей Франции выступили за введение режима чрезвычайного положения с стране на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских, следует из результатов опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP). "Шестьдесят девять процентов французов поддерживают введение режима чрезвычайного положения", - сообщает IFOP, отмечая, что вопрос с введением режима ЧП задавался жителям Франции "после нескольких ночей с происшествиями после гибели подростка (нападения на полицейские участки, уничтожение государственного имущества, пожары и т. д.)". Опрос IFOP проводился с 29 по 30 июня, в нем приняли участие 1005 человек старше 18 лет. Погрешность исследования составляет от 1,4 до 3,1 процентных пункта. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, нантер