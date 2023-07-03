Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Париже призвало россиян быть осторожными на фоне протестов - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 03.07.2023 (обновлено: 13:05 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881890283.html
Посольство в Париже призвало россиян быть осторожными на фоне протестов
Посольство в Париже призвало россиян быть осторожными на фоне протестов - РИА Новости, 03.07.2023
Посольство в Париже призвало россиян быть осторожными на фоне протестов
Посольство России во Франции рекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения неблагополучных районов французских городов и проявлять осторожность на фоне... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:48
2023-07-03T13:05
в мире
франция
россия
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_5c24b72dc7b25bcdc2406c7689fe0ffb.jpg
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Посольство России во Франции рекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения неблагополучных районов французских городов и проявлять осторожность на фоне протестов, говорится в распространенном сообщении дипмиссии."С учетом обширной географии нынешних событий посольство рекомендует находящимся во Франции росгражданам воздерживаться от посещения неблагополучных районов и пригородов крупных городов, мест массового скопления людей, проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток", - говорится в сообщении.Посольство отметило, что не располагает данными, которые бы указывали на наличие инцидентов с участием граждан РФ на фоне массовых беспорядков.В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html
франция
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_cba9a07eb0dc345047c3e712068bbad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, париж
В мире, Франция, Россия, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Париж
Посольство в Париже призвало россиян быть осторожными на фоне протестов

Посольство в Париже призвало россиян воздерживаться от посещения неблагополучных районов

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Посольство России во Франции рекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения неблагополучных районов французских городов и проявлять осторожность на фоне протестов, говорится в распространенном сообщении дипмиссии.
"С учетом обширной географии нынешних событий посольство рекомендует находящимся во Франции росгражданам воздерживаться от посещения неблагополучных районов и пригородов крупных городов, мест массового скопления людей, проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток", - говорится в сообщении.
Посольство отметило, что не располагает данными, которые бы указывали на наличие инцидентов с участием граждан РФ на фоне массовых беспорядков.
В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
Бронеавтомобиль элитного отряда BRI в парижском пригороде Нантер - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Франция попала в яму, которую рыла для России
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияРоссияБеспорядки во Франции после убийства подростка в НантереПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала