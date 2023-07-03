https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881890283.html
Посольство в Париже призвало россиян быть осторожными на фоне протестов
Посольство в Париже призвало россиян быть осторожными на фоне протестов - РИА Новости, 03.07.2023
Посольство в Париже призвало россиян быть осторожными на фоне протестов
Посольство России во Франции рекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения неблагополучных районов французских городов и проявлять осторожность на фоне... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:48
2023-07-03T12:48
2023-07-03T13:05
в мире
франция
россия
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_5c24b72dc7b25bcdc2406c7689fe0ffb.jpg
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Посольство России во Франции рекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения неблагополучных районов французских городов и проявлять осторожность на фоне протестов, говорится в распространенном сообщении дипмиссии."С учетом обширной географии нынешних событий посольство рекомендует находящимся во Франции росгражданам воздерживаться от посещения неблагополучных районов и пригородов крупных городов, мест массового скопления людей, проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток", - говорится в сообщении.Посольство отметило, что не располагает данными, которые бы указывали на наличие инцидентов с участием граждан РФ на фоне массовых беспорядков.В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html
франция
россия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_cba9a07eb0dc345047c3e712068bbad9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, париж
В мире, Франция, Россия, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Париж
Посольство в Париже призвало россиян быть осторожными на фоне протестов
Посольство в Париже призвало россиян воздерживаться от посещения неблагополучных районов
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Посольство России во Франции рекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения неблагополучных районов французских городов и проявлять осторожность на фоне протестов, говорится в распространенном сообщении дипмиссии.
"С учетом обширной географии нынешних событий посольство рекомендует находящимся во Франции росгражданам воздерживаться от посещения неблагополучных районов и пригородов крупных городов, мест массового скопления людей, проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток", - говорится в сообщении.
Посольство отметило, что не располагает данными, которые бы указывали на наличие инцидентов с участием граждан РФ на фоне массовых беспорядков.
В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
Франция попала в яму, которую рыла для России