https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881890283.html

Посольство в Париже призвало россиян быть осторожными на фоне протестов

Посольство в Париже призвало россиян быть осторожными на фоне протестов - РИА Новости, 03.07.2023

Посольство в Париже призвало россиян быть осторожными на фоне протестов

Посольство России во Франции рекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения неблагополучных районов французских городов и проявлять осторожность на фоне... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:48

2023-07-03T12:48

2023-07-03T13:05

в мире

франция

россия

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

париж

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ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Посольство России во Франции рекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения неблагополучных районов французских городов и проявлять осторожность на фоне протестов, говорится в распространенном сообщении дипмиссии."С учетом обширной географии нынешних событий посольство рекомендует находящимся во Франции росгражданам воздерживаться от посещения неблагополучных районов и пригородов крупных городов, мест массового скопления людей, проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток", - говорится в сообщении.Посольство отметило, что не располагает данными, которые бы указывали на наличие инцидентов с участием граждан РФ на фоне массовых беспорядков.В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, россия, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, париж