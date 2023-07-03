https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881835843.html

Парижский пожарный погиб при тушении подожженных во время беспорядков машин

Парижский пожарный погиб при тушении подожженных во время беспорядков машин - РИА Новости, 03.07.2023

Парижский пожарный погиб при тушении подожженных во время беспорядков машин

Пожарный в пригороде Парижа погиб, пытаясь потушить подожженные автомобили, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в Twitter. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:02

2023-07-03T10:02

2023-07-03T10:02

в мире

франция

париж

жеральд дарманен

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пожарный в пригороде Парижа погиб, пытаясь потушить подожженные автомобили, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в Twitter. "Этой ночью 24-летний капрал пожарной бригады скончался во время борьбы с огнем на подземной парковке в Сен-Дени, где горели несколько автомобилей", - сообщил министр. Как передает агентство Франс Пресс, автомобили были подожжены участниками беспорядков, которые не утихают во Франции шестую ночь подряд. Утром 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, париж, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере