https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881835843.html
Парижский пожарный погиб при тушении подожженных во время беспорядков машин
Парижский пожарный погиб при тушении подожженных во время беспорядков машин - РИА Новости, 03.07.2023
Парижский пожарный погиб при тушении подожженных во время беспорядков машин
Пожарный в пригороде Парижа погиб, пытаясь потушить подожженные автомобили, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в Twitter. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:02
2023-07-03T10:02
2023-07-03T10:02
в мире
франция
париж
жеральд дарманен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пожарный в пригороде Парижа погиб, пытаясь потушить подожженные автомобили, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в Twitter. "Этой ночью 24-летний капрал пожарной бригады скончался во время борьбы с огнем на подземной парковке в Сен-Дени, где горели несколько автомобилей", - сообщил министр. Как передает агентство Франс Пресс, автомобили были подожжены участниками беспорядков, которые не утихают во Франции шестую ночь подряд. Утром 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Жеральд Дарманен, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Парижский пожарный погиб при тушении подожженных во время беспорядков машин
Глава МВД Дарманен: капрал пожарной бригады погиб во время тушения подожженных автомобилей
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Пожарный в пригороде Парижа погиб, пытаясь потушить подожженные автомобили, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в Twitter
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«
"Этой ночью 24-летний капрал пожарной бригады скончался во время борьбы с огнем на подземной парковке в Сен-Дени, где горели несколько автомобилей", - сообщил министр.
Как передает агентство Франс Пресс, автомобили были подожжены участниками беспорядков, которые не утихают во Франции шестую ночь подряд.
Утром 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
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