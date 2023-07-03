https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881803309.html

Макрон примет мэров 220 городов, пострадавших от беспорядков, пишут СМИ

Макрон примет мэров 220 городов, пострадавших от беспорядков, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023

Макрон примет мэров 220 городов, пострадавших от беспорядков, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 4 июля, примет в Елисейском дворце мэров 220 городов, пострадавших в результате беспорядков в стране за последние РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T01:32

2023-07-03T01:32

2023-07-03T01:33

в мире

франция

эммануэль макрон

элизабет борн

жерар ларше

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 4 июля, примет в Елисейском дворце мэров 220 городов, пострадавших в результате беспорядков в стране за последние пять дней, сообщает телеканал BFM TV. Макрон, как анонсировалось в воскресенье днем, провел в Елисейском дворце встречу с премьер-министром Элизабет Борн и министрами внутренних дел и юстиции. "Эммануэль Макрон во вторник примет в Елисейском дворце более 220 мэров коммун, пострадавших от беспорядков", - передает телеканал слова источника, знакомого с ходом встречи президента с министрами. Телеканал добавляет, что Макрон в понедельник встретится с главой сената Жераром Ларше, а затем - с председателем Национального собрания Яэл Браун-пиве. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881802398.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн, жерар ларше, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере