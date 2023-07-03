Рейтинг@Mail.ru
На улицах Франции заметили сторонников ультраправых движений, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881802398.html
На улицах Франции заметили сторонников ультраправых движений, пишут СМИ
На улицах Франции заметили сторонников ультраправых движений, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
На улицах Франции заметили сторонников ультраправых движений, пишут СМИ
Ультраправые активисты, всего около 50 человек, с закрытыми лицами прошли маршем по улицам французского Лиона, охваченного беспорядкам, они выкрикивали... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T01:05
2023-07-03T01:05
в мире
лион
франция
марсель
жеральд дарманен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881090302_0:163:2730:1699_1920x0_80_0_0_d975db8d134b7e94684b5f340451372d.jpg
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Ультраправые активисты, всего около 50 человек, с закрытыми лицами прошли маршем по улицам французского Лиона, охваченного беспорядкам, они выкрикивали националистические лозунги, но их разогнала полиция, сообщает интернет-издание Livre Noir, публикуя видео из Лиона. В субботу мэр французского Лиона Грегори Дусе попросил отправить в город полицейское подкрепление на фоне тяжелой ситуации с массовыми беспорядками после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Позднее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявлял, что в связи с беспорядками в стране будут задействованы около 45 тысяч полицейских, при этом значительные подкрепления отправлены в Лион и Марсель. До этого газета Figaro со ссылкой на источник в полиции писала, что в Лионе семь полицейских получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков. На первом видео, опубликованном Livre Noir, видно около 50 человек на ступенях мэрии Лиона, на их лицах - маски, они выкрикивают националистический лозунг "Мы у себя". На других видеороликах, опубликованных пользователями Twitter, сначала видно, как толпа ходит по городу, скандируя "Франция для французов, сине-бело-красные (цвета французского флага - ред.)". Затем видно, как силы правопорядка бросают гранаты со слезоточивым газом на ступеньки мэрии, в результате чего группа уходит. Полицейские 27 июля во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881800081.html
https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881783809.html
лион
франция
марсель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881090302_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6b19c8bf6318ed238cb7764d84be0afa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лион, франция, марсель, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Лион, Франция, Марсель, Жеральд Дарманен, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
На улицах Франции заметили сторонников ультраправых движений, пишут СМИ

Livre Noir: на улицах французского Лиона заметили сторонников ультраправых движений

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкГорящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере
Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Ультраправые активисты, всего около 50 человек, с закрытыми лицами прошли маршем по улицам французского Лиона, охваченного беспорядкам, они выкрикивали националистические лозунги, но их разогнала полиция, сообщает интернет-издание Livre Noir, публикуя видео из Лиона.
В субботу мэр французского Лиона Грегори Дусе попросил отправить в город полицейское подкрепление на фоне тяжелой ситуации с массовыми беспорядками после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Позднее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявлял, что в связи с беспорядками в стране будут задействованы около 45 тысяч полицейских, при этом значительные подкрепления отправлены в Лион и Марсель. До этого газета Figaro со ссылкой на источник в полиции писала, что в Лионе семь полицейских получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков.
Бронеавтомобиль элитного отряда BRI в парижском пригороде Нантер - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Макрон призвал министров сделать все для наведения порядка, пишут СМИ
00:32
На первом видео, опубликованном Livre Noir, видно около 50 человек на ступенях мэрии Лиона, на их лицах - маски, они выкрикивают националистический лозунг "Мы у себя".
На других видеороликах, опубликованных пользователями Twitter, сначала видно, как толпа ходит по городу, скандируя "Франция для французов, сине-бело-красные (цвета французского флага - ред.)". Затем видно, как силы правопорядка бросают гранаты со слезоточивым газом на ступеньки мэрии, в результате чего группа уходит.
Полицейские 27 июля во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Французская полиция пугает власть, заявил лидер левых Меланшон
Вчера, 20:27
 
В миреЛионФранцияМарсельЖеральд ДарманенБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала