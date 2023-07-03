https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881802398.html
На улицах Франции заметили сторонников ультраправых движений, пишут СМИ
На улицах Франции заметили сторонников ультраправых движений, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
На улицах Франции заметили сторонников ультраправых движений, пишут СМИ
Ультраправые активисты, всего около 50 человек, с закрытыми лицами прошли маршем по улицам французского Лиона, охваченного беспорядкам, они выкрикивали... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T01:05
2023-07-03T01:05
2023-07-03T01:05
в мире
лион
франция
марсель
жеральд дарманен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Ультраправые активисты, всего около 50 человек, с закрытыми лицами прошли маршем по улицам французского Лиона, охваченного беспорядкам, они выкрикивали националистические лозунги, но их разогнала полиция, сообщает интернет-издание Livre Noir, публикуя видео из Лиона. В субботу мэр французского Лиона Грегори Дусе попросил отправить в город полицейское подкрепление на фоне тяжелой ситуации с массовыми беспорядками после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Позднее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявлял, что в связи с беспорядками в стране будут задействованы около 45 тысяч полицейских, при этом значительные подкрепления отправлены в Лион и Марсель. До этого газета Figaro со ссылкой на источник в полиции писала, что в Лионе семь полицейских получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков. На первом видео, опубликованном Livre Noir, видно около 50 человек на ступенях мэрии Лиона, на их лицах - маски, они выкрикивают националистический лозунг "Мы у себя". На других видеороликах, опубликованных пользователями Twitter, сначала видно, как толпа ходит по городу, скандируя "Франция для французов, сине-бело-красные (цвета французского флага - ред.)". Затем видно, как силы правопорядка бросают гранаты со слезоточивым газом на ступеньки мэрии, в результате чего группа уходит. Полицейские 27 июля во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881800081.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лион, франция, марсель, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Лион, Франция, Марсель, Жеральд Дарманен, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
На улицах Франции заметили сторонников ультраправых движений, пишут СМИ
Livre Noir: на улицах французского Лиона заметили сторонников ультраправых движений
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Ультраправые активисты, всего около 50 человек, с закрытыми лицами прошли маршем по улицам французского Лиона, охваченного беспорядкам, они выкрикивали националистические лозунги, но их разогнала полиция, сообщает интернет-издание Livre Noir, публикуя видео из Лиона.
В субботу мэр французского Лиона Грегори Дусе попросил отправить в город полицейское подкрепление на фоне тяжелой ситуации с массовыми беспорядками после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Позднее глава МВД Франции Жеральд Дарманен
заявлял, что в связи с беспорядками в стране будут задействованы около 45 тысяч полицейских, при этом значительные подкрепления отправлены в Лион и Марсель
. До этого газета Figaro со ссылкой на источник в полиции писала, что в Лионе семь полицейских получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков.
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На первом видео, опубликованном Livre Noir, видно около 50 человек на ступенях мэрии Лиона, на их лицах - маски, они выкрикивают националистический лозунг "Мы у себя".
На других видеороликах, опубликованных пользователями Twitter, сначала видно, как толпа ходит по городу, скандируя "Франция для французов, сине-бело-красные (цвета французского флага - ред.)". Затем видно, как силы правопорядка бросают гранаты со слезоточивым газом на ступеньки мэрии, в результате чего группа уходит.
Полицейские 27 июля во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
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