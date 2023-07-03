https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881800081.html

Макрон призвал министров сделать все для наведения порядка, пишут СМИ

Макрон призвал министров сделать все для наведения порядка, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023

Макрон призвал министров сделать все для наведения порядка, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи призвал своих министров сделать все возможное для восстановления порядка в стране после пяти ночей... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T00:32

2023-07-03T00:32

2023-07-03T01:30

в мире

франция

эммануэль макрон

элизабет борн

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи призвал своих министров сделать все возможное для восстановления порядка в стране после пяти ночей беспорядков и поддержать силы правопорядка, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на неназваных участников встречи президента с министрами. Макрон, как и анонсировалось в воскресенье днем, провел в Елисейском дворце встречу с премьером Элизабет Борн и министрами внутренних дел и юстиции. "На встрече в Елисейском дворце в воскресенье вечером Эммануэль Макрон попросил своих министров продолжать делать все возможное, чтобы восстановить порядок и гарантировать возвращение к спокойствию", - приводят журналисты слова президента. По словам анонимных участников встречи, который цитирует телеканал, Макрон также заявил, что правительство должно продолжать поддерживать полицию, жандармов, магистратов, пожарных и мэров, которые были мобилизованы "днем и ночью" в течение последних пяти дней. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230702/besporyadki-1881779414.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере