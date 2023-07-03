https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

Франция попала в яму, которую рыла для России

Франция попала в яму, которую рыла для России - РИА Новости, 03.07.2023

Франция попала в яму, которую рыла для России

Дела в колыбели "европейской демократии, прав и свобод" идут хуже некуда. Макрон отменяет госвизит в Германию, вместо ужина с Шольцем и прочих дипломатических... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:02

аналитика

франция

россия

германия

илон маск

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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Дела в колыбели "европейской демократии, прав и свобод" идут хуже некуда. Макрон отменяет госвизит в Германию, вместо ужина с Шольцем и прочих дипломатических обнимашек он шагу не может ступить из Елисейского дворца, куда к нему круглосуточно бегают министры и префекты. Никому не удается восстановить порядок и обеспечить безопасность. Не помогают ни массовые задержания (свыше 700 человек в среднем за ночь), ни разгон силами спецчастей жандармерии обычных прохожих и туристов на Елисейских Полях. Не бунтовщики, а желающие пройтись вечерком попали под раздачу. В разгар сезона поездок угрозы применить дубинки, несомненно, войдут в историю как способ привлечь в Париж путешественников. Увидеть столицу Франции и получить за это по морде — сугубо галльский способ понравиться.Заявления властей отличаются примерно тем же уровнем интеллекта. Вначале президент страны объявил, что в бунте (на самом деле, конечно, это народное восстание) "виноваты видеоигры", поскольку зачинщики беспорядков оказались геймерами. Потом все тот же президент обвинил уже родителей (всех родителей всех подростков), что те "плохо воспитывают детей, позволяя им по вечерам выходить из дома и встречаться с приятелями на улице". Макрон бездетен, но вплоть до того, как он это сказал, его не считали безумным — во всяком случае настолько, чтобы навешивать собственные ошибки и провалы на совершенно посторонних людей. Обвиняя их в том, что они не запирают своих отпрысков дома на ключ.Далее глава МВД и Минцифры решили, что в происходящем "виноваты соцсети", и ночью вызвали топ-менеджеров TikTok, Snapchat и Twitter и ультимативно потребовали снести несколько тысяч учетных записей, заблокировать контент в сотнях аккаунтов, вынудив даже Илона Маска замедлить алгоритмы в "Твиттере".Если следовать логике президента Франции и министров силового блока, то бунтовщики, оказывается, просто переиграли в "танчики", а их родители плохо справляются со своими обязанностями. А государство — оно белое, пушистое и абсолютно не при делах. На Францию напали плохо воспитанные геймеры — это если суммировать сказанное теми, кто применил против них группы захвата (местный аналог "Альфы"), которые до нынешнего момента использовались исключительно при проведении антитеррористических операций, когда требовалось физически ликвидировать виновных в массовых убийствах радикалов.Теперь группы захвата французское государство использует против плохо воспитанных геймеров, которые, как выяснилось, не слишком довольны тем, что их считают людьми даже не второго, а третьего сорта. Свидетельства подростков, излагающих очень сдержанно, как их третирует полиция, на самом деле — приговор всему французскому истеблишменту. И той политике, которую он проводит.Именно истеблишмент, и это стоит подчеркнуть, разрабатывал планы нагнетания с помощью экономических рестрикций хаоса в нашей стране.Именно этот истеблишмент, имея в своем распоряжении галактику НКО, вынашивал планы "деимпериализации России", подключая разнообразных иноагентов, а в качестве образца русской "жестокости и имперскости" опираясь, например, в своих методичках на "Капитанскую дочку".Целью этого истеблишмента было разобщение нашего общества и дискредитация институтов российского государства, которые используются, как говорили прикормленные эксперты, властью исключительно для "репрессий, подавления личных свобод и наказания несогласных".Но что же мы видим в колыбели этих самых прав и свобод?Мы видим цензурирование интернета — его парижский истеблишмент добился с помощью угроз и шантажа. Мы видим ограничение личных свобод, когда дискриминации подлежат юные — то есть будущее Франции. Им просто запрещено выходить из дома после девяти вечера. Мы видим ограничение права на свободное передвижение даже в рамках городской черты — общественный транспорт перестает работать вечером. Еще известно о попытках власти отрубить связь в, как она выразилась, "трудных кварталах".Точечно это сделать не смогли по техническим причинам, а лишать людей возможности вызвать скорую даже туповатым французским бюрократам показалось чрезмерным. Но ход мыслей, конечно, потрясает воображение.Все, что французская власть мечтала устроить в России, она получила практически в двух шагах от своего места работы: почти все магазины, включая продуктовые, в радиусе полукилометра от Елисейского дворца разграблены. Разбиты банкоматы и оттуда взяты банкноты. По улицам передвижение возможно лишь короткими пробежками.На эту бездну хаоса смотреть не только можно, но и нужно — чтобы понимать, что для России готовил коллективный Запад. Они рыли ловушку для нас, но попали в нее сами. А получится или нет у Макрона и К вылезти из ямы — не наши проблемы. Не оборачиваясь, пройдем мимо, предоставив старые европейские камни их участи.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

https://ria.ru/20230702/besporyadki-1881764606.html

https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881557498.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, франция, россия, германия, илон маск, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере