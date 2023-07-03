СМИ: Финляндия обновит железную дорогу для скорой переброски войск к России
Reuters: Финляндия обновляет железную дорогу для ускоренной переброски войск НАТО к России
© AP Photo / Andreea AlexandruПереброска бронетехники НАТО по железной дороге
© AP Photo / Andreea Alexandru
Переброска бронетехники НАТО по железной дороге. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Финляндия начала модернизировать железную дорогу для ускоренной переброски войск к России, пишет Reuters.
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"Из-за конфликта на Украине и присоединения к НАТО Финляндия начала обновлять железную дорогу, связывающую ее со Швецией", — говорится в публикации.
НАТО после вступления Хельсинки в альянс рассматривает Северо-Западную Европу в качестве единого военного блока, сообщило агентство. Обновление железной дороги Лаурила — Торнио — Хапаранда должно завершиться в следующем году, что позволит союзникам быстрее перебрасывать технику альянса в случае конфликта с Москвой.
По мнению генерал-майора США в отставке Гордона Дэвиса — младшего, в случае возможного столкновения с Россией Финляндия и НАТО должны обеспечить контроль над Баренцевым морем и защищать корабли, доставляющие подкрепления для альянса.
По мнению генерал-майора США в отставке Гордона Дэвиса — младшего, в случае возможного столкновения с Россией Финляндия и НАТО должны обеспечить контроль над Баренцевым морем и защищать корабли, доставляющие подкрепления для альянса.
Финляндия и Швеция в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки, обращение Швеции пока не получило одобрения Турции.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Россия внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в военный блок и исходя из этого примет необходимые меры.
В понедельник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России продолжают создавать Московский и Ленинградский военные округа, сейчас формируются их органы управления. По его словам, это решение стало ответом на расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии.