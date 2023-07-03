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СМИ: Финляндия обновит железную дорогу для скорой переброски войск к России - РИА Новости, 03.07.2023
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20:01 03.07.2023 (обновлено: 21:00 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/finlyandiya-1882011110.html
СМИ: Финляндия обновит железную дорогу для скорой переброски войск к России
СМИ: Финляндия обновит железную дорогу для скорой переброски войск к России - РИА Новости, 03.07.2023
СМИ: Финляндия обновит железную дорогу для скорой переброски войск к России
Финляндия начала модернизировать железную дорогу для ускоренной переброски войск к России, пишет Reuters. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:01
2023-07-03T21:00
финляндия
россия
украина
нато
в мире
сергей шойгу
дмитрий песков
швеция
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Финляндия начала модернизировать железную дорогу для ускоренной переброски войск к России, пишет Reuters."Из-за конфликта на Украине и присоединения к НАТО Финляндия начала обновлять железную дорогу, связывающую ее со Швецией", — говорится в публикации. НАТО после вступления Хельсинки в альянс рассматривает Северо-Западную Европу в качестве единого военного блока, сообщило агентство. Обновление железной дороги Лаурила — Торнио — Хапаранда должно завершиться в следующем году, что позволит союзникам быстрее перебрасывать технику альянса в случае конфликта с Москвой.По мнению генерал-майора США в отставке Гордона Дэвиса — младшего, в случае возможного столкновения с Россией Финляндия и НАТО должны обеспечить контроль над Баренцевым морем и защищать корабли, доставляющие подкрепления для альянса.Финляндия и Швеция в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки, обращение Швеции пока не получило одобрения Турции.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Россия внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в военный блок и исходя из этого примет необходимые меры.В понедельник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России продолжают создавать Московский и Ленинградский военные округа, сейчас формируются их органы управления. По его словам, это решение стало ответом на расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии.
https://ria.ru/20230601/dogovor-1875562608.html
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финляндия, россия, украина, нато, в мире, сергей шойгу, дмитрий песков, швеция
Финляндия, Россия, Украина, НАТО, В мире, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Швеция
СМИ: Финляндия обновит железную дорогу для скорой переброски войск к России

Reuters: Финляндия обновляет железную дорогу для ускоренной переброски войск НАТО к России

© AP Photo / Andreea AlexandruПереброска бронетехники НАТО по железной дороге
Переброска бронетехники НАТО по железной дороге - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Переброска бронетехники НАТО по железной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Финляндия начала модернизировать железную дорогу для ускоренной переброски войск к России, пишет Reuters.
«

"Из-за конфликта на Украине и присоединения к НАТО Финляндия начала обновлять железную дорогу, связывающую ее со Швецией", — говорится в публикации.
НАТО после вступления Хельсинки в альянс рассматривает Северо-Западную Европу в качестве единого военного блока, сообщило агентство. Обновление железной дороги Лаурила — Торнио — Хапаранда должно завершиться в следующем году, что позволит союзникам быстрее перебрасывать технику альянса в случае конфликта с Москвой.

По мнению генерал-майора США в отставке Гордона Дэвиса — младшего, в случае возможного столкновения с Россией Финляндия и НАТО должны обеспечить контроль над Баренцевым морем и защищать корабли, доставляющие подкрепления для альянса.
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Финляндия и Швеция в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки, обращение Швеции пока не получило одобрения Турции.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Россия внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в военный блок и исходя из этого примет необходимые меры.
В понедельник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России продолжают создавать Московский и Ленинградский военные округа, сейчас формируются их органы управления. По его словам, это решение стало ответом на расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии.
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