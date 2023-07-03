https://ria.ru/20230703/finlyandiya-1882011110.html

СМИ: Финляндия обновит железную дорогу для скорой переброски войск к России

СМИ: Финляндия обновит железную дорогу для скорой переброски войск к России - РИА Новости, 03.07.2023

СМИ: Финляндия обновит железную дорогу для скорой переброски войск к России

Финляндия начала модернизировать железную дорогу для ускоренной переброски войск к России, пишет Reuters. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T20:01

2023-07-03T20:01

2023-07-03T21:00

финляндия

россия

украина

нато

в мире

сергей шойгу

дмитрий песков

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1882013960_0:0:3305:1859_1920x0_80_0_0_cdde32f457122f653b1169a3bdd721d5.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Финляндия начала модернизировать железную дорогу для ускоренной переброски войск к России, пишет Reuters."Из-за конфликта на Украине и присоединения к НАТО Финляндия начала обновлять железную дорогу, связывающую ее со Швецией", — говорится в публикации. НАТО после вступления Хельсинки в альянс рассматривает Северо-Западную Европу в качестве единого военного блока, сообщило агентство. Обновление железной дороги Лаурила — Торнио — Хапаранда должно завершиться в следующем году, что позволит союзникам быстрее перебрасывать технику альянса в случае конфликта с Москвой.По мнению генерал-майора США в отставке Гордона Дэвиса — младшего, в случае возможного столкновения с Россией Финляндия и НАТО должны обеспечить контроль над Баренцевым морем и защищать корабли, доставляющие подкрепления для альянса.Финляндия и Швеция в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки, обращение Швеции пока не получило одобрения Турции.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Россия внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в военный блок и исходя из этого примет необходимые меры.В понедельник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России продолжают создавать Московский и Ленинградский военные округа, сейчас формируются их органы управления. По его словам, это решение стало ответом на расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии.

https://ria.ru/20230601/dogovor-1875562608.html

https://ria.ru/20230414/finlyandiya-1865367170.html

финляндия

россия

украина

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, россия, украина, нато, в мире, сергей шойгу, дмитрий песков, швеция