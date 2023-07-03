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Фестиваль народного творчества под Челябинском собрал 60 тысяч гостей

Фестиваль народного творчества под Челябинском собрал 60 тысяч гостей - РИА Новости, 03.07.2023

Фестиваль народного творчества под Челябинском собрал 60 тысяч гостей

Бажовский фестиваль народного творчества в Челябинской области, собравший сотни мастеров традиционных промыслов и ремесел, а также творческие коллективы из 50... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:13

2023-07-03T11:13

2023-07-03T11:13

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

новости культуры

пластовский район

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Бажовский фестиваль народного творчества в Челябинской области, собравший сотни мастеров традиционных промыслов и ремесел, а также творческие коллективы из 50 регионов России, посетили в минувшие выходные дни 60 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. Ранее глава региона Алексей Текслер отмечал, что в настоящее время для развития внутреннего туризма существуют беспрецедентные возможности и нужно максимально их использовать. "По прошлому году регион посетили более 5 миллионов человек. Мы во всероссийском рейтинге заняли, продвинувшись на несколько позиций, 12-е место. У нас 3 национальных парка, огромное количество особо охраняемых территорий, челябинский метеорит, каслинское литье, заповедник "Аркаим", великолепные уральские горы. В этом году маркировали маршрут по уральским горам. Есть озеро Тургояк, брат Байкала, порядка 10 горнолыжных курортов. Ожидаем рост (турпотока в 2023 году) процентов на 15 и даже выше", - пояснял Текслер. "Фестиваль способствует сохранению культурного наследия России и традиционной народной культуры Южного Урала, развитию самобытных культур многонационального народа Российской Федерации, сохранению духовных ценностей, а также расширению культурно-познавательного туризма… Как и ожидалось, Бажовка побила все свои же рекорды посещаемости, собрав 60 тысяч человек. Для сравнения - в 2022 году количество гостей оценивалось в 55 тысяч", - цитирует пресс-служба министерства культуры региона слова директора областного Центра народного творчества Оксаны Громовой. По данным министерства, в фестивале, который проходил в Пластовском районе в минувшие выходные дни, приняли участие более 800 мастеров традиционных промыслов и ремесел и 400 творческих коллективов из 50 регионов страны. Также впервые на фестивале работала детская интерактивная площадка "Веретень" - на протяжении трех фестивальных дней ребята учились играть в традиционные детские игры, здесь же прошли выступления "малышкового театра", добавляется в сообщении. Кроме того, была представлена этнокультурная площадка - "Уральское поселение", на которой разместились сразу 25 подворий русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков. "Каждый из гостей фестиваля мог заглянуть в оформленные национальным колоритом юрты и горницы, хаты и курени, увидеть их убранство, познакомиться с предметами быта", - поясняется в сообщении. Также в рамках фестиваля презентовали "Вышитую карту Челябинской области" - над ее созданием рукотворного образа Южного Урала в разных традиционных техниках трудились мастерицы из разных уголков области, уточняется в сообщении. По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, Бажовский фестиваль – традиционный для Челябинской области. "Меняется время, люди, образ жизни, взгляды на творчество и культуру, но этот фестиваль - традиционный. Его главное стремление - передать красоту и полноту жизни через народный танец, песню, промысел, традиции и, конечно, позволить отдохнуть от обыденности. Считаю, что все это у Бажовки, как и всегда, получилось. Наш фестиваль проводился в разных местах, но именно здесь, в Демарино, обрел свой дом", - цитирует пресс-служба слова Бетехтина. Учредитель "Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020" Ирина Текслер отметила, что за время существования фестиваль успел стать визитной карточкой Южного Урала. "В этом году к нам приехали более 500 представителей традиционных промыслов и ремесел и более 200 коллективов народного творчества из самых разных уголков России. Мастеровая слобода, Банный фестиваль, ярмарки и конкурсы – это те традиции, без которых мы уже не представляем себе "Бажовку". Прошла презентация "Вышитой карты Челябинской области" – это часть большого всероссийского проекта, к участию в котором наши мастерицы начали готовиться еще зимой", - написала она в своем Telegram-канале.

челябинская область

пластовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

челябинская область, алексей текслер, новости культуры, пластовский район