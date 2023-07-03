https://ria.ru/20230703/festival-1881858091.html
Фестиваль народного творчества под Челябинском собрал 60 тысяч гостей
Фестиваль народного творчества под Челябинском собрал 60 тысяч гостей - РИА Новости, 03.07.2023
Фестиваль народного творчества под Челябинском собрал 60 тысяч гостей
Бажовский фестиваль народного творчества в Челябинской области, собравший сотни мастеров традиционных промыслов и ремесел, а также творческие коллективы из 50... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:13
2023-07-03T11:13
2023-07-03T11:13
челябинская область
челябинская область
алексей текслер
новости культуры
пластовский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881857280_0:315:3024:2016_1920x0_80_0_0_0f22c0dde7ffcbd4803dbc36f0801de6.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Бажовский фестиваль народного творчества в Челябинской области, собравший сотни мастеров традиционных промыслов и ремесел, а также творческие коллективы из 50 регионов России, посетили в минувшие выходные дни 60 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. Ранее глава региона Алексей Текслер отмечал, что в настоящее время для развития внутреннего туризма существуют беспрецедентные возможности и нужно максимально их использовать. "По прошлому году регион посетили более 5 миллионов человек. Мы во всероссийском рейтинге заняли, продвинувшись на несколько позиций, 12-е место. У нас 3 национальных парка, огромное количество особо охраняемых территорий, челябинский метеорит, каслинское литье, заповедник "Аркаим", великолепные уральские горы. В этом году маркировали маршрут по уральским горам. Есть озеро Тургояк, брат Байкала, порядка 10 горнолыжных курортов. Ожидаем рост (турпотока в 2023 году) процентов на 15 и даже выше", - пояснял Текслер. "Фестиваль способствует сохранению культурного наследия России и традиционной народной культуры Южного Урала, развитию самобытных культур многонационального народа Российской Федерации, сохранению духовных ценностей, а также расширению культурно-познавательного туризма… Как и ожидалось, Бажовка побила все свои же рекорды посещаемости, собрав 60 тысяч человек. Для сравнения - в 2022 году количество гостей оценивалось в 55 тысяч", - цитирует пресс-служба министерства культуры региона слова директора областного Центра народного творчества Оксаны Громовой. По данным министерства, в фестивале, который проходил в Пластовском районе в минувшие выходные дни, приняли участие более 800 мастеров традиционных промыслов и ремесел и 400 творческих коллективов из 50 регионов страны. Также впервые на фестивале работала детская интерактивная площадка "Веретень" - на протяжении трех фестивальных дней ребята учились играть в традиционные детские игры, здесь же прошли выступления "малышкового театра", добавляется в сообщении. Кроме того, была представлена этнокультурная площадка - "Уральское поселение", на которой разместились сразу 25 подворий русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков. "Каждый из гостей фестиваля мог заглянуть в оформленные национальным колоритом юрты и горницы, хаты и курени, увидеть их убранство, познакомиться с предметами быта", - поясняется в сообщении. Также в рамках фестиваля презентовали "Вышитую карту Челябинской области" - над ее созданием рукотворного образа Южного Урала в разных традиционных техниках трудились мастерицы из разных уголков области, уточняется в сообщении. По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, Бажовский фестиваль – традиционный для Челябинской области. "Меняется время, люди, образ жизни, взгляды на творчество и культуру, но этот фестиваль - традиционный. Его главное стремление - передать красоту и полноту жизни через народный танец, песню, промысел, традиции и, конечно, позволить отдохнуть от обыденности. Считаю, что все это у Бажовки, как и всегда, получилось. Наш фестиваль проводился в разных местах, но именно здесь, в Демарино, обрел свой дом", - цитирует пресс-служба слова Бетехтина. Учредитель "Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020" Ирина Текслер отметила, что за время существования фестиваль успел стать визитной карточкой Южного Урала. "В этом году к нам приехали более 500 представителей традиционных промыслов и ремесел и более 200 коллективов народного творчества из самых разных уголков России. Мастеровая слобода, Банный фестиваль, ярмарки и конкурсы – это те традиции, без которых мы уже не представляем себе "Бажовку". Прошла презентация "Вышитой карты Челябинской области" – это часть большого всероссийского проекта, к участию в котором наши мастерицы начали готовиться еще зимой", - написала она в своем Telegram-канале.
челябинская область
пластовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881857280_332:0:3020:2016_1920x0_80_0_0_5b886d38695fdd95cc4f1d7d17d1ae07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, алексей текслер, новости культуры, пластовский район
Челябинская область, Челябинская область, Алексей Текслер, Новости культуры, Пластовский район
Фестиваль народного творчества под Челябинском собрал 60 тысяч гостей
Бажовский фестиваль народного творчества в Челябинской области посетили 60 тысяч человек
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости.
Бажовский фестиваль народного творчества в Челябинской области, собравший сотни мастеров традиционных промыслов и ремесел, а также творческие коллективы из 50 регионов России, посетили в минувшие выходные дни 60 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба
правительства региона.
Ранее глава региона Алексей Текслер отмечал, что в настоящее время для развития внутреннего туризма существуют беспрецедентные возможности и нужно максимально их использовать. "По прошлому году регион посетили более 5 миллионов человек. Мы во всероссийском рейтинге заняли, продвинувшись на несколько позиций, 12-е место. У нас 3 национальных парка, огромное количество особо охраняемых территорий, челябинский метеорит, каслинское литье, заповедник "Аркаим", великолепные уральские горы. В этом году маркировали маршрут по уральским горам. Есть озеро Тургояк, брат Байкала, порядка 10 горнолыжных курортов. Ожидаем рост (турпотока в 2023 году) процентов на 15 и даже выше", - пояснял Текслер.
«
"Фестиваль способствует сохранению культурного наследия России и традиционной народной культуры Южного Урала, развитию самобытных культур многонационального народа Российской Федерации, сохранению духовных ценностей, а также расширению культурно-познавательного туризма… Как и ожидалось, Бажовка побила все свои же рекорды посещаемости, собрав 60 тысяч человек. Для сравнения - в 2022 году количество гостей оценивалось в 55 тысяч", - цитирует пресс-служба министерства культуры региона слова директора областного Центра народного творчества Оксаны Громовой.
По данным министерства, в фестивале, который проходил в Пластовском районе в минувшие выходные дни, приняли участие более 800 мастеров традиционных промыслов и ремесел и 400 творческих коллективов из 50 регионов страны. Также впервые на фестивале работала детская интерактивная площадка "Веретень" - на протяжении трех фестивальных дней ребята учились играть в традиционные детские игры, здесь же прошли выступления "малышкового театра", добавляется в сообщении.
Кроме того, была представлена этнокультурная площадка - "Уральское поселение", на которой разместились сразу 25 подворий русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков. "Каждый из гостей фестиваля мог заглянуть в оформленные национальным колоритом юрты и горницы, хаты и курени, увидеть их убранство, познакомиться с предметами быта", - поясняется в сообщении.
Также в рамках фестиваля презентовали "Вышитую карту Челябинской области" - над ее созданием рукотворного образа Южного Урала в разных традиционных техниках трудились мастерицы из разных уголков области, уточняется в сообщении.
По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, Бажовский фестиваль – традиционный для Челябинской области. "Меняется время, люди, образ жизни, взгляды на творчество и культуру, но этот фестиваль - традиционный. Его главное стремление - передать красоту и полноту жизни через народный танец, песню, промысел, традиции и, конечно, позволить отдохнуть от обыденности. Считаю, что все это у Бажовки, как и всегда, получилось. Наш фестиваль проводился в разных местах, но именно здесь, в Демарино, обрел свой дом", - цитирует пресс-служба слова Бетехтина.
Учредитель "Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020" Ирина Текслер отметила, что за время существования фестиваль успел стать визитной карточкой Южного Урала. "В этом году к нам приехали более 500 представителей традиционных промыслов и ремесел и более 200 коллективов народного творчества из самых разных уголков России. Мастеровая слобода, Банный фестиваль, ярмарки и конкурсы – это те традиции, без которых мы уже не представляем себе "Бажовку". Прошла презентация "Вышитой карты Челябинской области" – это часть большого всероссийского проекта, к участию в котором наши мастерицы начали готовиться еще зимой", - написала она в своем Telegram-канале.