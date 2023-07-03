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Сотрудник музея Мариуполя рассказал, как "азовцы" боролись с экспозицией

Сотрудник музея Мариуполя рассказал, как "азовцы" боролись с экспозицией - РИА Новости, 03.07.2023

Сотрудник музея Мариуполя рассказал, как "азовцы" боролись с экспозицией

Боевики украинского националистического полка "Азов"* с 2014 по 2022 год оказывали давление на Мариупольский краеведческий музей с требованием изменить в угоду... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T06:39

2023-07-03T06:39

2023-07-03T06:39

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 3 июл - РИА Новости. Боевики украинского националистического полка "Азов"* с 2014 по 2022 год оказывали давление на Мариупольский краеведческий музей с требованием изменить в угоду себе экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, они также пытались заставить администрацию музея передать им миномет, хранившийся как экспонат, рассказал РИА Новости хранитель фондов музея Мариуполя Андрей Ладкин. "Приходили те же самые "азовцы" и выражали свое недовольство то одним, то другим. Я знаю, что даже угрозы были. Да, естественно, старались заставить бороться с советской эпохой, с Великой Отечественной войной. "Азовцы" не только боролись, но и приходили, приглядывали там миномет, который в экспозиции стоит. Ну мы вывели его из строя, поэтому взять они его уже не смогли", - сказал собеседник агентства. Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода. В феврале 2023 года на территориях, подконтрольных киевскому режиму, "Азов"* был воссоздан и преобразован в штурмовую бригаду.* Запрещенная в России террористическая организация

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мариуполь, россия, общество