https://ria.ru/20230703/ege-1881888676.html

Выпускник из Долгопрудного стал третьим трехсотбалльником в Подмосковье

Выпускник из Долгопрудного стал третьим трехсотбалльником в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2023

Выпускник из Долгопрудного стал третьим трехсотбалльником в Подмосковье

Роман Бурцев из Физтех-лицея им. П.Л.Капицы стал третьим трехсотбалльником по ЕГЭ в Подмосковье, сообщило министерство образования Московской области в своем... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:41

2023-07-03T12:41

2023-07-03T12:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

долгопрудный

балашиха

образование

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Роман Бурцев из Физтех-лицея им. П.Л.Капицы стал третьим трехсотбалльником по ЕГЭ в Подмосковье, сообщило министерство образования Московской области в своем официальном Telegram-канале. "Роман Бурцев из Физтех-лицея набрал максимальные 100 баллов по трем предметам: русский язык, профильная математика, физика", - отметили в ведомстве. На сегодняшний день в регионе уже трое трехсотбалльников. Первой стала Полина Романова из Балашихи, набравшая 100 баллов из 100 возможных по русскому языку, химии и профильной математике. Вторым был Дмитрий Гришин, тоже выпускник Физтех-лицея им. П.Л.Капицы, ранее он получил максимальные баллы по русскому языку, профильной математике и информатике. По данным министерства, в прошлом году в Подмосковье был всего один трехсотбалльник, в этом году их уже стало трое.

https://ria.ru/20220627/pooschrenie-1798390167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), долгопрудный, балашиха, образование, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)