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Выпускник из Долгопрудного стал третьим трехсотбалльником в Подмосковье
Выпускник из Долгопрудного стал третьим трехсотбалльником в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2023
Выпускник из Долгопрудного стал третьим трехсотбалльником в Подмосковье
Роман Бурцев из Физтех-лицея им. П.Л.Капицы стал третьим трехсотбалльником по ЕГЭ в Подмосковье, сообщило министерство образования Московской области в своем... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:41
2023-07-03T12:41
2023-07-03T12:41
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Роман Бурцев из Физтех-лицея им. П.Л.Капицы стал третьим трехсотбалльником по ЕГЭ в Подмосковье, сообщило министерство образования Московской области в своем официальном Telegram-канале. "Роман Бурцев из Физтех-лицея набрал максимальные 100 баллов по трем предметам: русский язык, профильная математика, физика", - отметили в ведомстве. На сегодняшний день в регионе уже трое трехсотбалльников. Первой стала Полина Романова из Балашихи, набравшая 100 баллов из 100 возможных по русскому языку, химии и профильной математике. Вторым был Дмитрий Гришин, тоже выпускник Физтех-лицея им. П.Л.Капицы, ранее он получил максимальные баллы по русскому языку, профильной математике и информатике. По данным министерства, в прошлом году в Подмосковье был всего один трехсотбалльник, в этом году их уже стало трое.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), долгопрудный, балашиха, образование, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Балашиха, Образование, Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)