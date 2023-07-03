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Выпускник из Долгопрудного стал третьим трехсотбалльником в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2023
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Новости Подмосковья
 
12:41 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/ege-1881888676.html
Выпускник из Долгопрудного стал третьим трехсотбалльником в Подмосковье
Выпускник из Долгопрудного стал третьим трехсотбалльником в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2023
Выпускник из Долгопрудного стал третьим трехсотбалльником в Подмосковье
Роман Бурцев из Физтех-лицея им. П.Л.Капицы стал третьим трехсотбалльником по ЕГЭ в Подмосковье, сообщило министерство образования Московской области в своем... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:41
2023-07-03T12:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
долгопрудный
балашиха
образование
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Роман Бурцев из Физтех-лицея им. П.Л.Капицы стал третьим трехсотбалльником по ЕГЭ в Подмосковье, сообщило министерство образования Московской области в своем официальном Telegram-канале. "Роман Бурцев из Физтех-лицея набрал максимальные 100 баллов по трем предметам: русский язык, профильная математика, физика", - отметили в ведомстве. На сегодняшний день в регионе уже трое трехсотбалльников. Первой стала Полина Романова из Балашихи, набравшая 100 баллов из 100 возможных по русскому языку, химии и профильной математике. Вторым был Дмитрий Гришин, тоже выпускник Физтех-лицея им. П.Л.Капицы, ранее он получил максимальные баллы по русскому языку, профильной математике и информатике. По данным министерства, в прошлом году в Подмосковье был всего один трехсотбалльник, в этом году их уже стало трое.
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московская область (подмосковье), долгопрудный, балашиха, образование, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Балашиха, Образование, Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Выпускник из Долгопрудного стал третьим трехсотбалльником в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПеред началом единого государственного экзамена по русскому языку
Перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Роман Бурцев из Физтех-лицея им. П.Л.Капицы стал третьим трехсотбалльником по ЕГЭ в Подмосковье, сообщило министерство образования Московской области в своем официальном Telegram-канале.
"Роман Бурцев из Физтех-лицея набрал максимальные 100 баллов по трем предметам: русский язык, профильная математика, физика", - отметили в ведомстве.
© Фото : Образование Подмосковья / TelegramРоман Бурцев из Физтех-лицея набрал максимальные 100 баллов по трем предметам
Роман Бурцев из Физтех-лицея набрал максимальные 100 баллов по трем предметам - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Образование Подмосковья / Telegram
Роман Бурцев из Физтех-лицея набрал максимальные 100 баллов по трем предметам
На сегодняшний день в регионе уже трое трехсотбалльников. Первой стала Полина Романова из Балашихи, набравшая 100 баллов из 100 возможных по русскому языку, химии и профильной математике. Вторым был Дмитрий Гришин, тоже выпускник Физтех-лицея им. П.Л.Капицы, ранее он получил максимальные баллы по русскому языку, профильной математике и информатике.
По данным министерства, в прошлом году в Подмосковье был всего один трехсотбалльник, в этом году их уже стало трое.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйБалашихаОбразованиеОбразование - ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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