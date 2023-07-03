https://ria.ru/20230703/dzen-1881976996.html

"Дзен" анонсировал обновленную систему монетизации

"Дзен" анонсировал обновленную систему монетизации - РИА Новости, 03.07.2023

"Дзен" анонсировал обновленную систему монетизации

Платформа "Дзен" меняет систему монетизации: теперь авторам будут платить не за активность подписчиков на канале, как это было ранее, а за время просмотра... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:32

2023-07-03T17:32

2023-07-03T17:42

общество

технологии

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Платформа "Дзен" меняет систему монетизации: теперь авторам будут платить не за активность подписчиков на канале, как это было ранее, а за время просмотра контента со стороны всех пользователей, сообщили в пресс-службе площадки. "Дзен" запустит обновленную монетизацию для авторов. С 1 августа платформа начнет платить за время просмотра контента - как от подписчиков каналов, так и от всех пользователей. Обновленная монетизация позволит вознаграждать блогеров, которые создают вовлекающий контент, и растить время, которое пользователи осознанно проводят в "Дзене", - говорится в сообщении. С весны 2022 года авторы платформы получали деньги за активных подписчиков: между создателями контента распределялся рекламный доход, он зависел от того, сколько пользователей подписались на канал и какую активность они проявляли. Причем вознаграждение за одного пользователя могло различаться, потому что подписчики видели разные рекламные сообщения. "Для авторов эти факторы были непрозрачны, и они не могли на них влиять", - объяснили в пресс-службе. В новой системе монетизации авторы будут получать деньги за время, которое пользователи проводят за просмотром или чтением их контента вне зависимости от того, подписаны ли они на канал. Время будет рассчитываться в минутах "вовлеченного" просмотра. Чем дольше пользователи будут смотреть видео и читать статьи автора, тем больше он заработает. Показатель времени просмотра появится в личном кабинете автора, он заменит прежний счётчик и будет учитывать вовлеченность пользователя в контент. Фонд выплат формируется из ежедневных рекламных доходов "Дзена". "Общий объем выплат авторам сохраняется, меняется только его распределение", - уточнили в релизе. "Для авторов с уже подключенной монетизацией до конца 2023 года пока ничего не меняется. То есть с 1 августа они автоматически перейдут на новые условия оплаты за вовлеченное время просмотра, но новый порог для получения монетизации на них пока не распространяется", - добавили в компании.

https://ria.ru/20230703/vk-1881947066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии