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"Дзен" анонсировал обновленную систему монетизации - РИА Новости, 03.07.2023
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17:32 03.07.2023 (обновлено: 17:42 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/dzen-1881976996.html
"Дзен" анонсировал обновленную систему монетизации
"Дзен" анонсировал обновленную систему монетизации - РИА Новости, 03.07.2023
"Дзен" анонсировал обновленную систему монетизации
Платформа "Дзен" меняет систему монетизации: теперь авторам будут платить не за активность подписчиков на канале, как это было ранее, а за время просмотра... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:32
2023-07-03T17:42
общество
технологии
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Платформа "Дзен" меняет систему монетизации: теперь авторам будут платить не за активность подписчиков на канале, как это было ранее, а за время просмотра контента со стороны всех пользователей, сообщили в пресс-службе площадки. "Дзен" запустит обновленную монетизацию для авторов. С 1 августа платформа начнет платить за время просмотра контента - как от подписчиков каналов, так и от всех пользователей. Обновленная монетизация позволит вознаграждать блогеров, которые создают вовлекающий контент, и растить время, которое пользователи осознанно проводят в "Дзене", - говорится в сообщении. С весны 2022 года авторы платформы получали деньги за активных подписчиков: между создателями контента распределялся рекламный доход, он зависел от того, сколько пользователей подписались на канал и какую активность они проявляли. Причем вознаграждение за одного пользователя могло различаться, потому что подписчики видели разные рекламные сообщения. "Для авторов эти факторы были непрозрачны, и они не могли на них влиять", - объяснили в пресс-службе. В новой системе монетизации авторы будут получать деньги за время, которое пользователи проводят за просмотром или чтением их контента вне зависимости от того, подписаны ли они на канал. Время будет рассчитываться в минутах "вовлеченного" просмотра. Чем дольше пользователи будут смотреть видео и читать статьи автора, тем больше он заработает. Показатель времени просмотра появится в личном кабинете автора, он заменит прежний счётчик и будет учитывать вовлеченность пользователя в контент. Фонд выплат формируется из ежедневных рекламных доходов "Дзена". "Общий объем выплат авторам сохраняется, меняется только его распределение", - уточнили в релизе. "Для авторов с уже подключенной монетизацией до конца 2023 года пока ничего не меняется. То есть с 1 августа они автоматически перейдут на новые условия оплаты за вовлеченное время просмотра, но новый порог для получения монетизации на них пока не распространяется", - добавили в компании.
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общество, технологии
Общество, Технологии
"Дзен" анонсировал обновленную систему монетизации

Авторы "Дзена" с 1 августа будут получать деньги за время просмотра контента на платформе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛоготип "Дзена"
Логотип Дзена - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Логотип "Дзена". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Платформа "Дзен" меняет систему монетизации: теперь авторам будут платить не за активность подписчиков на канале, как это было ранее, а за время просмотра контента со стороны всех пользователей, сообщили в пресс-службе площадки.
"Дзен" запустит обновленную монетизацию для авторов. С 1 августа платформа начнет платить за время просмотра контента - как от подписчиков каналов, так и от всех пользователей. Обновленная монетизация позволит вознаграждать блогеров, которые создают вовлекающий контент, и растить время, которое пользователи осознанно проводят в "Дзене", - говорится в сообщении.
С весны 2022 года авторы платформы получали деньги за активных подписчиков: между создателями контента распределялся рекламный доход, он зависел от того, сколько пользователей подписались на канал и какую активность они проявляли. Причем вознаграждение за одного пользователя могло различаться, потому что подписчики видели разные рекламные сообщения. "Для авторов эти факторы были непрозрачны, и они не могли на них влиять", - объяснили в пресс-службе.
В новой системе монетизации авторы будут получать деньги за время, которое пользователи проводят за просмотром или чтением их контента вне зависимости от того, подписаны ли они на канал. Время будет рассчитываться в минутах "вовлеченного" просмотра. Чем дольше пользователи будут смотреть видео и читать статьи автора, тем больше он заработает.
Показатель времени просмотра появится в личном кабинете автора, он заменит прежний счётчик и будет учитывать вовлеченность пользователя в контент. Фонд выплат формируется из ежедневных рекламных доходов "Дзена". "Общий объем выплат авторам сохраняется, меняется только его распределение", - уточнили в релизе.
"Для авторов с уже подключенной монетизацией до конца 2023 года пока ничего не меняется. То есть с 1 августа они автоматически перейдут на новые условия оплаты за вовлеченное время просмотра, но новый порог для получения монетизации на них пока не распространяется", - добавили в компании.
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