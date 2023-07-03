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На трассе в Свердловской области в ДТП погибли пять человек - РИА Новости, 03.07.2023
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07:01 03.07.2023 (обновлено: 07:52 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/dtp-1881812945.html
На трассе в Свердловской области в ДТП погибли пять человек
На трассе в Свердловской области в ДТП погибли пять человек - РИА Новости, 03.07.2023
На трассе в Свердловской области в ДТП погибли пять человек
ДТП с двумя автомобилями на трассе в Свердловской области привело к гибели пяти человек, передает пресс-служба регионального УГИБДД. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T07:01
2023-07-03T07:52
происшествия
авто
свердловская область
екатеринбург
угибдд
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл — РИА Новости. ДТП с двумя автомобилями на трассе в Свердловской области привело к гибели пяти человек, передает пресс-служба регионального УГИБДД. По данным ведомства, инцидент произошел вечером в воскресенье на 44 километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с участием Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris."В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mitsubishi и три человека автомашины Hyundai скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажир автомашины Hyundai скончался в машине скорой помощи", — добавили в УГИБДД. По информации пресс-службы ведомства, в месте происшествия оказалась заниженная обочина — это считается дефектом дороги.
https://ria.ru/20230702/avariya-1881798555.html
свердловская область
екатеринбург
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происшествия, авто, свердловская область, екатеринбург, угибдд, нижний тагил
Происшествия, Авто, Свердловская область, Екатеринбург, УГИБДД, Нижний Тагил
На трассе в Свердловской области в ДТП погибли пять человек

УГИБДД: в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов погибли пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл — РИА Новости. ДТП с двумя автомобилями на трассе в Свердловской области привело к гибели пяти человек, передает пресс-служба регионального УГИБДД.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером в воскресенье на 44 километре дороги ЕкатеринбургНижний ТагилСеров с участием Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mitsubishi и три человека автомашины Hyundai скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажир автомашины Hyundai скончался в машине скорой помощи", — добавили в УГИБДД.
По информации пресс-службы ведомства, в месте происшествия оказалась заниженная обочина — это считается дефектом дороги.
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ПроисшествияАвтоСвердловская областьЕкатеринбургУГИБДДНижний Тагил
 
 
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