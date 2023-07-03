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На трассе в Свердловской области в ДТП погибли пять человек

На трассе в Свердловской области в ДТП погибли пять человек - РИА Новости, 03.07.2023

На трассе в Свердловской области в ДТП погибли пять человек

ДТП с двумя автомобилями на трассе в Свердловской области привело к гибели пяти человек, передает пресс-служба регионального УГИБДД. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T07:01

2023-07-03T07:01

2023-07-03T07:52

происшествия

авто

свердловская область

екатеринбург

угибдд

нижний тагил

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл — РИА Новости. ДТП с двумя автомобилями на трассе в Свердловской области привело к гибели пяти человек, передает пресс-служба регионального УГИБДД. По данным ведомства, инцидент произошел вечером в воскресенье на 44 километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с участием Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris."В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mitsubishi и три человека автомашины Hyundai скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажир автомашины Hyundai скончался в машине скорой помощи", — добавили в УГИБДД. По информации пресс-службы ведомства, в месте происшествия оказалась заниженная обочина — это считается дефектом дороги.

https://ria.ru/20230702/avariya-1881798555.html

свердловская область

екатеринбург

нижний тагил

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происшествия, авто, свердловская область, екатеринбург, угибдд, нижний тагил