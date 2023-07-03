https://ria.ru/20230703/dron-1881806593.html

Чукотка передала в зону СВО первый собственный дрон-камикадзе

Чукотка передала в зону СВО первый собственный дрон-камикадзе - РИА Новости, 03.07.2023

Чукотка передала в зону СВО первый собственный дрон-камикадзе

Власти Чукотки передали военнослужащим в зону специальной военной операции обмундирование и дроны, в том числе первый дрон-камикадзе, производство которых... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T03:19

2023-07-03T03:19

2023-07-03T03:19

надежные люди

общество

чукотка

владислав кузнецов

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Власти Чукотки передали военнослужащим в зону специальной военной операции обмундирование и дроны, в том числе первый дрон-камикадзе, производство которых запускают в регионе, сообщил врио губернатора Владислав Кузнецов. "Правительство Чукотского АО… передало обмундирование, медикаменты, дроны - все это бойцы просили привезти, когда мы встречались с ними в мае. Кроме того, переправили на фронт и наши чукотские продукты, а также маскировочные сети, которые сплели жители округа, участники проекта "ТеплоZOV". Особо отмечу, что привезли первый дрон-камикадзе, который собрали в нашем Чукотском многопрофильном колледже", - написал Кузнецов в своем телеграм-канале. Он отметил, что в регионе запускают их производство: закупили комплектующие, скоро приедут расходные материалы. Преподаватель колледжа прошел специальное обучение в Сколково. "Уже сделали несколько опытных образцов, к концу августа готовы собрать 100 таких дронов", - добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20230629/kvadrokoptery-1881226913.html

чукотка

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общество, чукотка, владислав кузнецов