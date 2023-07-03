https://ria.ru/20230703/dron-1881806593.html
Чукотка передала в зону СВО первый собственный дрон-камикадзе
Чукотка передала в зону СВО первый собственный дрон-камикадзе - РИА Новости, 03.07.2023
Чукотка передала в зону СВО первый собственный дрон-камикадзе
Власти Чукотки передали военнослужащим в зону специальной военной операции обмундирование и дроны, в том числе первый дрон-камикадзе, производство которых... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T03:19
2023-07-03T03:19
2023-07-03T03:19
надежные люди
общество
чукотка
владислав кузнецов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877595698_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_6bc031e008f566be153655f42e2e2561.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Власти Чукотки передали военнослужащим в зону специальной военной операции обмундирование и дроны, в том числе первый дрон-камикадзе, производство которых запускают в регионе, сообщил врио губернатора Владислав Кузнецов. "Правительство Чукотского АО… передало обмундирование, медикаменты, дроны - все это бойцы просили привезти, когда мы встречались с ними в мае. Кроме того, переправили на фронт и наши чукотские продукты, а также маскировочные сети, которые сплели жители округа, участники проекта "ТеплоZOV". Особо отмечу, что привезли первый дрон-камикадзе, который собрали в нашем Чукотском многопрофильном колледже", - написал Кузнецов в своем телеграм-канале. Он отметил, что в регионе запускают их производство: закупили комплектующие, скоро приедут расходные материалы. Преподаватель колледжа прошел специальное обучение в Сколково. "Уже сделали несколько опытных образцов, к концу августа готовы собрать 100 таких дронов", - добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20230629/kvadrokoptery-1881226913.html
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877595698_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_ca603b76f12618db9b18784fd6066813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чукотка, владислав кузнецов
Надежные люди, Общество, Чукотка, Владислав Кузнецов
Чукотка передала в зону СВО первый собственный дрон-камикадзе
Чукотка передала в зону СВО первый дрон-камикадзе, который произвели в регионе